Абдулманап Нурмагомедов: «Уважаю Александра Емельяненко за мужской характер и бойцовские качества»
14:45
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — об Александре Емельяненко.
— Не считаете, что Александр Емельяненко — самый талантливый российский тяжеловес за все время?
— Александра вы знаете. Но тут надо разделять человеческое и профессиональное. Он может выйти в любое время и дать хороший, близкий бой. Да и сейчас он на ходу. Уважаю его за мужской характер и бойцовские качества. Удачи тебе, Саша. (Илья Андреев)
Бой Емельяненко — Кокляев состоится. Бойцы уже «рвут» друг друга
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