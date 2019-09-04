Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Абдулманап Нурмагомедов: «Уважаю Александра Емельяненко за мужской характер и бойцовские качества»

14:45
Теги:

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — об Александре Емельяненко.

— Не считаете, что Александр Емельяненко — самый талантливый российский тяжеловес за все время?

— Александра вы знаете. Но тут надо разделять человеческое и профессиональное. Он может выйти в любое время и дать хороший, близкий бой. Да и сейчас он на ходу. Уважаю его за мужской характер и бойцовские качества. Удачи тебе, Саша. (Илья Андреев)

Бой Емельяненко — Кокляев состоится. Бойцы уже «рвут» друг друга

Опрос

проголосовало: 10068
Все опросы
Как закончится бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




Прямой эфир
Прямой эфир