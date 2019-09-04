Абдулманап Нурмагомедов: «Уважаю Александра Емельяненко за мужской характер и бойцовские качества»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — об Александре Емельяненко.

— Не считаете, что Александр Емельяненко — самый талантливый российский тяжеловес за все время?

— Александра вы знаете. Но тут надо разделять человеческое и профессиональное. Он может выйти в любое время и дать хороший, близкий бой. Да и сейчас он на ходу. Уважаю его за мужской характер и бойцовские качества. Удачи тебе, Саша. (Илья Андреев)

Бой Емельяненко — Кокляев состоится. Бойцы уже «рвут» друг друга