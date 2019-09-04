Бой Емельяненко — Кокляев состоится. Бойцы уже «рвут» друг друга
13:31
Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым. Об этом сообщил сам Емельяненко в Instagram.
— Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже, — написал спортсмен.
На видео он также порвал рубашку и сказал: «То же самое сделаю с ним на ринге». Ранее спортсмен утверждал, что его следующий поединок может пройти в конце августа — начале сентября.
Кокляев также опубликовал видео подписания контракта. Поставив подпись, он сломал ручку.
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