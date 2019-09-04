Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым. Об этом сообщил сам Емельяненко в Instagram.

— Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже, — написал спортсмен.

На видео он также порвал рубашку и сказал: «То же самое сделаю с ним на ринге». Ранее спортсмен утверждал, что его следующий поединок может пройти в конце августа — начале сентября.

Кокляев также опубликовал видео подписания контракта. Поставив подпись, он сломал ручку.