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Бой Емельяненко — Кокляев состоится. Бойцы уже «рвут» друг друга

13:31
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Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым. Об этом сообщил сам Емельяненко в Instagram.

— Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже, — написал спортсмен.

На видео он также порвал рубашку и сказал: «То же самое сделаю с ним на ринге». Ранее спортсмен утверждал, что его следующий поединок может пройти в конце августа — начале сентября.

Кокляев также опубликовал видео подписания контракта. Поставив подпись, он сломал ручку.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/

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