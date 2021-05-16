Абдель-Азиз обратился к проигравшему Фергюсону: «Надеюсь, ты здоров»
13:38
Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова обратился к американцу Тони Фергюсону, потерпевшему поражение от Бенила Дариуша на UFC 262.
«Надеюсь, ты здоров. Молюсь за тебя», — написал Абдель-Азиз в Twitter.
В рамках со-главного поединка UFC 262 Фергюсон проиграл Дариушу единогласным решением судей. Экс-временный чемпион промоушена проиграл третий бой кряду. Бенил же продлил свою победную серию до семи поединков.
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