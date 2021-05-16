Оливейра спал вместе с чемпионским поясом. Фото обладателя пояса UFC
23:10
Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра после досрочной победы над Майклом Чендлером в главном бою турнира UFC 262 спал вместе с чемпионским поясом.
Фото 31-летний бразильский боец выложил в своем Instagram.
«Доброе утро», — подписан снимок.
До марта 2021 года титулом UFC в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов. В активе Оливейры теперь 31 победа и 8 поражений в ММА.
Читайте также
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю