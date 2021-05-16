Оливейра спал вместе с чемпионским поясом. Фото обладателя пояса UFC

Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра после досрочной победы над Майклом Чендлером в главном бою турнира UFC 262 спал вместе с чемпионским поясом.

Фото 31-летний бразильский боец выложил в своем Instagram.

«Доброе утро», — подписан снимок.

До марта 2021 года титулом UFC в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов. В активе Оливейры теперь 31 победа и 8 поражений в ММА.