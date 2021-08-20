24 россиянина вышли в финал чемпионата и первенства Европы по ММА

В Казани завершается Открытый чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым единоборствам «ММА», информирует пресс-служба Союза ММА России.

В четвертый соревновательный день определятся победители первенства Континента, в котором принимают участие спортсмены 14 стран. 16 россиян вышли в финал взрослого турнира.

В юниорской возрастной категории (18-20 лет) финалистами стали 8 российских бойцов. В женском турнире за золотые медали поспорят 3 россиянки, в мужском — 13 представителей сборной России. В третий соревновательный день «бронзу» в копилку российской сборной положили 8 юниоров, 4 женщины и 16 мужчин.

Состав финальных пар с участием российских бойцов:

Женщины до 56,7 кг. Маликат Куччаева — Беатриз Консули Диниз (Бахрейн) женщины до 70,3 кг. Мария Ширканова — Дарья Пирогова до 52,2 кг. Ерулан Абдулов (Казахстан) — Шамиль Магомедгаджиев до 56,7 кг. Ахмед Нуцалханов — Сулейман Бершигадов до 61,2 кг. Тынуштык Жанибек (Казахстан) — Сергей Ширкунов до 65,8 кг. Салман Рамазанов — Гаджимурад Заваев до 70,3 кг. Омарасхаб Юнусов — Усман Абасов до 83,9 кг. Султан Омаров (Бахрейн) — Денис Зейнединов до 93 кг. Руслан Шидаков — Гаджимурад Багаудинов До 120,2 кг. Омар Алиев — Расул Магомедов (Бахрейн) Свыше 120,2 кг. Талгат Жиентаев (Казахстан) — Заурбек Магомедов

Решающие бои пройдут на площадке БСС «Баскет-холл» в присутствии зрителей. Открытие финальной части — в 11:00. Вход свободный.

По завершении первенства и чемпионата Европы в 16.00 в пресс-центре БСС «Баскет-холл» (3 этаж) пройдет итоговая пресс-конференция с участие президента Международной федерации ММА (IMMAF) Керрита Брауна, президента Союза ММА России Радмира Габдуллина и президента корпорации «Синергия» Вадима Лобова.