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Удививший мир редким болевым приёмом казах стал чемпионом Европы по ММА

13:33
Удививший мир редким болевым приёмом казах стал чемпионом Европы по ММА. Фото Twitter
Удививший мир редким болевым приёмом казах стал чемпионом Европы по ММА. Фото Twitter

Боец из Казахстана Ерсултан Шакенбай победил россиянина Ивана Веретенникова и стал чемпионом Европы по ММА.

«Очень рад что выиграл и стал чемпионом Европы, — сказал боец «СЭ» после финального боя. — Моя дальнейшая цель — выиграть чемпионат мира, который пройдёт в Нур-Султане».

Также новоиспечённый чемпион прокомментировал полуфинальный поединок против россиянина Мухаммадамина Мукумова, которого он победил редким для ММА приемом растяжка (известен как «Сулоев стретч»). Это один из вариантов рычага колена.

«Болевой в полуфинале наработан многочасовыми тренировками. Мне удалось провести такой болевой, как только подвернулся момент, — отметил казахстанец. — Изначально занимался вольной борьбой, потом перешёл в джиу-джитсу, стал тренироваться у Оспанова Аслана. Под его руководством я получил хорошую базу в борьбе. Дальше перешёл в ММА. Вместе с тренером Нурланом Карабалиным была проделана колоссальная работа».

Финальные поединки чемпионата Европы по ММА завершились 20 августа в Казани.

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Роман Шишов все материалы автора

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