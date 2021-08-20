Удививший мир редким болевым приёмом казах стал чемпионом Европы по ММА

Боец из Казахстана Ерсултан Шакенбай победил россиянина Ивана Веретенникова и стал чемпионом Европы по ММА.

«Очень рад что выиграл и стал чемпионом Европы, — сказал боец «СЭ» после финального боя. — Моя дальнейшая цель — выиграть чемпионат мира, который пройдёт в Нур-Султане».

Также новоиспечённый чемпион прокомментировал полуфинальный поединок против россиянина Мухаммадамина Мукумова, которого он победил редким для ММА приемом растяжка (известен как «Сулоев стретч»). Это один из вариантов рычага колена.

«Болевой в полуфинале наработан многочасовыми тренировками. Мне удалось провести такой болевой, как только подвернулся момент, — отметил казахстанец. — Изначально занимался вольной борьбой, потом перешёл в джиу-джитсу, стал тренироваться у Оспанова Аслана. Под его руководством я получил хорошую базу в борьбе. Дальше перешёл в ММА. Вместе с тренером Нурланом Карабалиным была проделана колоссальная работа».

Финальные поединки чемпионата Европы по ММА завершились 20 августа в Казани.