PFL 8: Мохнаткина победила Замору, Гольцов проиграл Делии и другие результаты турнира
В ночь на 20 августа в Голливуде прошел турнир PFL 8.
Кристиан Лосен (8-2) единогласным решением судей победил Джонаса Флока (6-3);
Аманда Лив (1-0) задушила в первом раунде Миранду Барбер (2-3);
Марина Мохнаткина (6:2) единогласным решением судей победила Клаудиа Замора (1-2);
Мухаммед Дериз (11-4) единогласным решением судей победил Карла Семанутафа (11-13);
Хенан Феррейра (6-2) нокаутировал в первом раунде Стюарта Остина (14-7);
Анте Делия (19-4) единогласным решением судей победил Дениса Гольцова (27-7);
Тэйлор Гуардадо (5-2) раздельным решением судей победила Мариану Мораис (16-12)
Бруно Каппелозза (11-5) победил техническим нокаутом во втором раунде Джамилла Джонса (10-7)
Кайла Харрисон (11-0) — Джена Фабиан (4-2).
Свой поединок также должны провести Кайла Харрисон (11-0) и Джена Фабиан (4-2).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю