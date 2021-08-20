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PFL 8: Мохнаткина победила Замору, Гольцов проиграл Делии и другие результаты турнира

08:10

В ночь на 20 августа в Голливуде прошел турнир PFL 8.

Кристиан Лосен (8-2) единогласным решением судей победил Джонаса Флока (6-3);

Аманда Лив (1-0) задушила в первом раунде Миранду Барбер (2-3);

Марина Мохнаткина (6:2) единогласным решением судей победила Клаудиа Замора (1-2);

Мухаммед Дериз (11-4) единогласным решением судей победил Карла Семанутафа (11-13);

Хенан Феррейра (6-2) нокаутировал в первом раунде Стюарта Остина (14-7);

Анте Делия (19-4) единогласным решением судей победил Дениса Гольцова (27-7);

Тэйлор Гуардадо (5-2) раздельным решением судей победила Мариану Мораис (16-12)

Бруно Каппелозза (11-5) победил техническим нокаутом во втором раунде Джамилла Джонса (10-7)

Кайла Харрисон (11-0) — Джена Фабиан (4-2).

Свой поединок также должны провести Кайла Харрисон (11-0) и Джена Фабиан (4-2).

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Никита Карин все материалы автора

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