Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Яковлев уступил Альваресу на турнире UFC 254

18:24

Российский боец легкого веса Александр Яковлев (24-10-1) проиграл на турнире UFC 254 в первом раунде испанцу Хоэлю Альваресу (18-2), который поймал его на болевой прием и заставил сдаться.

Бой проходил в промежуточном весе до 72 кг, так как Альварес не вписался в лимит легкого веса.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир