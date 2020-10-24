Яковлев уступил Альваресу на турнире UFC 254

Российский боец легкого веса Александр Яковлев (24-10-1) проиграл на турнире UFC 254 в первом раунде испанцу Хоэлю Альваресу (18-2), который поймал его на болевой прием и заставил сдаться.

Бой проходил в промежуточном весе до 72 кг, так как Альварес не вписался в лимит легкого веса.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).