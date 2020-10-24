«Ты в очередной раз докажешь, что ты номер один». Малкин обратился к Хабибу перед боем с Гэтжи

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова накануне титульного боя против Джастина Гэтжи.

«Я как спортсмен прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь, поэтому не буду говорить очень много. Хочу сказать главное: все твои поклонники, друзья и родственники по всему миру будут болеть, переживать и поддерживать тебя. Я хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший», — сказал Малкин в сторис Instagram.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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