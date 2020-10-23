«Тупой парень, очень тупой». Тренер Хабиба рассказал, как тяжеловес испугался разъяренного Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов так испугал испанского тяжеловеса, что тому пришлось спасаться бегством. Об этом в интервью «СЭ» рассказал американский тренер россиянина Хавьер Мендес.

Мендес — главный тренер зала American Kickboxing Academy в Сан-Хосе (США).

— Вы когда-нибудь видели Хабиба в зале по-настоящему взбешенным, злым?

— Да. Он разозлился на одного парня, который был настоящим тупицей. Он что-то хотел сделать Хабибу, я в тот момент был в другой комнате, не в самом зале. Он что-то сделал, и Хабиб погнался за ним. Хабиб даже предложил ему устроить настоящий уличный бой, выйти поговорить. Он погнался за этим парнем, и вся команда бросилась, чтобы удержать его. Тот парень был из Испании, тупица.

— Легковес?

— Нет-нет-нет. Он был тяжеловесом. Из UFC? Нет, он дерется где-то в других местах. Тупой парень, очень тупой. Потом убегал от Хабиба.

24 октября Нурмагомедов (28-0) проведет бой с американцем Джастном Гэтжи (22-2). Поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 254. (Никита Горшенин)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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