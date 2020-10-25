Сен-Пьер удивился решению Хабиба завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер признался, что не ожидал завершения карьеры Хабибом Нурмагомедовым. Российский боец после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254 объявил о своем уходе.

— Я был удивлен, — сказал Сен-Пьер в интервью ESPN сразу после боя. — Я этого совсем не ожидал... Думал, что Хабиб хочет сделать 30-0, и все люди в СМИ говорили об этом. Это его выбор. Отличный способ завершить карьеру. Он оставил невероятное наследие. Один из лучших, кто когда-либо дрался, может быть, даже самый лучший.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254