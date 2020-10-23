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«Отец будет очень гордиться тобой». Кормье поддержал Хабиба

05:24
Даниэль Кормье. Фото Instagram
Даниэль Кормье. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье поддержал российскогой бойца Хабиба Нурмагомедова перед боем против Джастина Гэтжи. Россиянин вчера опубликовал в Instgram видео о своем отце, который умер прошлым летом.

«Мой брат, мы все тебя любим! Он будет очень гордиться тобой и тем человеком, которым ты стал», — написал Кормье в комментариях.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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