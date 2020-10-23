«Мы все за тебя переживаем». Бакаев пожелал Хабибу удачи в поединке с Гэтжи

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев пожелал удачи российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в титульном бою за пояс UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.

«Салам Аллейкум, Хабиб! Хочу пожелать тебе удачи в предстоящей схватке. Мы здесь все болеем и переживаем за тебя. По воле всевышнего ты выйдешь победителем из этого поединка», — сказал Бакаев в видео у себя в Instagram.

Из Instagram Зелимхана Бакаева pic.twitter.com/rDDodAsm3H — dolvya (@dolvya1) October 23, 2020

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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