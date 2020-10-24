Мерфи задушила Шакирову во втором раунде
21:58
Представительницы Узбекистана Лилия Шакирова неудачно дебютировала в UFC. Она проиграла Лорен Мерфи из США на турнире UFC 254.
Мерфи перевела Шакирову в патрер, потом забрала спину и задушила ее сзади.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC
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