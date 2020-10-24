Мерфи задушила Шакирову во втором раунде

Представительницы Узбекистана Лилия Шакирова неудачно дебютировала в UFC. Она проиграла Лорен Мерфи из США на турнире UFC 254.

Мерфи перевела Шакирову в патрер, потом забрала спину и задушила ее сзади.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).