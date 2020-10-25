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«Конец истории». Лопырева прокомментировала уход Хабиба из спорта

10:17
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Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева в Twitter поблагодарила Хабиба Нурмагомедова за отличную карьеру. 32-летний россиянин победил Джастина Гэтжи сабмишеном во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. Хабиб остался чемпионом промоушена в легком весе, всего в ММА у него 29 побед в 29 боях.

«Конец истории... Очень достойно», — написала Лопырева.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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