«Конец истории». Лопырева прокомментировала уход Хабиба из спорта

Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева в Twitter поблагодарила Хабиба Нурмагомедова за отличную карьеру. 32-летний россиянин победил Джастина Гэтжи сабмишеном во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. Хабиб остался чемпионом промоушена в легком весе, всего в ММА у него 29 побед в 29 боях.

«Конец истории... Очень достойно», — написала Лопырева.