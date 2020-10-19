Хавьер Мендес: «Весогонка Хабиба идет отлично. Сейчас он весит на несколько фунтов меньше, чем обычно»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как проходит весогонка у российского бойца перед боем против Джастина Гэтжи. 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби россиянин (28-0) проведет третью защиту титула в легком весе.

«Весогонка идет отлично. Сейчас Хабиб весит меньше, чем он весил за такое же количество времени до предыдущего боя. Все идет очень хорошо.

Какой обычный вес Хабиба в день боя? Я никогда его не спрашивал об этом. Он делает вес, и я понимаю, что все прошло нормально. Никогда не спрашиваю его: «Сколько ты сейчас весишь?». Просто интересуюсь: «Все идет хорошо?» — «Да, тренер, все отлично».

Мы никогда не обсуждаем с ним вес. Единственное, что я сейчас знаю, он весит на несколько фунтов меньше, чем обычно. Есть ли какие-то изменения в подготовке Хабиба в связи с тем, что он стал еще старше? Нет, ни малейших проблем. Хабиб по-прежнему на своем абсолютном пике", — сказал Мендес в эксклюзивном интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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