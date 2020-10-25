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Джо Роган назвал Хабиба величайшим всех времен

02:16
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Известный комментатор UFC Джо Роган после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи назвал российского бойца лучшим из лучших. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.

«Хабиб Нурмагомедов — величайший всех времен», — написал Роган Instagram.

На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Его статистика в MMA стала 29-0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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