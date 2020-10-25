Джо Роган назвал Хабиба величайшим всех времен

Известный комментатор UFC Джо Роган после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи назвал российского бойца лучшим из лучших. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.

«Хабиб Нурмагомедов — величайший всех времен», — написал Роган Instagram.

На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Его статистика в MMA стала 29-0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254