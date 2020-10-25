Двое судей отдали Гэтжи победу в первом раунде над Нурмагомедовым
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.
Появились судейские карточки боя. Как оказалось, двое судей из трех отдали победу Гэтжи в первом раунде поединка.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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