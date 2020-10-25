Двое судей отдали Гэтжи победу в первом раунде над Нурмагомедовым

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

Появились судейские карточки боя. Как оказалось, двое судей из трех отдали победу Гэтжи в первом раунде поединка.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254