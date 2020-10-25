«Достойная точка для завершения карьеры, брат». Магомедшарипов пожелал удачи Нурмагомедову

Боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов отреагировал на решение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Достойная точка для завершения карьеры, брат», — написал Забит в «сториз» на своей странице в Instagram.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).

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