«Достойная точка для завершения карьеры, брат». Магомедшарипов пожелал удачи Нурмагомедову
01:30
Боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов отреагировал на решение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
«Достойная точка для завершения карьеры, брат», — написал Забит в «сториз» на своей странице в Instagram.
На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).
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