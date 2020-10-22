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«Берегись». Макгрегор прифотошопил себя на фото с Хабибом и Гэтжи

06:28
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Instagram.

На фото с дуэли взглядов россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи Макгрегор прифотошопил себя на водном скутере.

— Берегись! Это сутенер на своей яхте, — написал Макгрегор.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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