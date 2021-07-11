Гигант из NFL полетел вперед с убийственным хуком, но сам оказался в тяжелом нокауте. Что творилось на UFC 264

Обзор андеркарда боя Дастина Порье и Конора Макгрегора.

Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов (Казахстан) победил Джерома Риверу (США) — сабмишен (гильотина из стойки), 1-й раунд, 2:02.

Экс-чемпион Fight Nights Жумагулов стартовал в UFC с двух поражений. Если бы он проиграл Ривере, то наверняка был бы уволен. У 32-летний Жумагулов одержал очень красивую победу, достойную бонуса. Ривера потерпел четвертой поражение подряд, и теперь, скорее всего, ему придется покинуть UFC.

Средний вес: Брэд Таварес (США) победил Омари Ахмедова (Россия) раздельным решением судей (28-29, 29-2, 29-28).

Это был 15-й бой Ахмедова в UFC. Среди российских бойцов нет никого, у кого их было бы больше (столько же — у Алексея Олейника). Поединок, как видно из судейских оценок, был равным, но с небольшим преимуществом Тавареса в стойке. Теперь рекорд Ахмедова в UFC — 9 побед, 5 поражений, 1 ничья.

Минимальный вес (женщины): Дженнифер Майя (Бразилия) победила Джессику Ай (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Средний вес: Дрикус Ду Плессис (ЮАР) победил Тревина Джайлса (США) — КО, 2-й раунд, 1:41.

Полулегкий вес: Илия Топурия (Гругия) победил Райана Холла (США) — КО, 1-й раунд, 4:47.

Полусредний вес: Мишел Перейра (Бразилия) победил Нико Прайса (США) — единогласное решение судей 29-28, 29-28, 29-28).

Как и обычно, в бою Мишела Перейры не обошлось без трюков. Эта третья победа подряд бразильца в UFC. Была бы четвертая, если бы не глупый запрещенный удар коленом в поединке с Диего Санчесом в феврале прошлого года.

Michel Pereira o paraense voador, venceu mais uma luta no UFC. pic.twitter.com/kcWatTXrMm — BACANA NEWS (@MarceloBacana) July 11, 2021

Полусредний вес: Макс Гриффин (США) победил Карлоса Кондита (США) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Полулегкий вес: Шон О'Мэлли (США) победил Криса Моутиньо (США) — ТКО, 3-й раунд, 4:33.

Новичок UFC Моутиньо, вышедший на замену: был полным андердогом, тем не менее продержался до конца третьего раунда. В конце концов О'Мэлли разбил его серией ударов. Моутиньо не упал, но рефери поступил верно, остановив бой — это было избиение. Шон же в очередной раз подтвердил, что он — один из самых ярких ударников дивизиона — за этот бой он нанес 230 значимых ударов, это четвертый результат в истории UFC.

Перед боем мы сделали с О'Мэлли интервью, рекомендуем почитать, О'Мэлли очень незаурядная личность. Хорошая замена Макгрегору растет!

Легчайший вес: Ирен Алдана (Мексика) победила Яну Куницкую (Россия) — ТКО, 1-й раунд, 4:35.

Куницкая подошла к бою на двух победах подряд, наверное, нацеливалась на титульник. Но была разбита. Теперь у Яны четыре победы и три поражения в UFC. Причем в UFC выигрывает она только решениями, а проигрывает всегда досрочно.

Тяжелый вес: Тай Туиваса (Австралия) победил Грега Харди (США) — КО, 1-й раунд, 1:07.

Грег Харди играл в NFL, был там вполне заметным человеком, а ушел оттуда после скандала (побил жену). В UFC он пришел после впечатляющего выступления в Contender Series Даны Уайта. В UFC начал с нелегальных ударов по Аллену Кроудеру (оказалось, что не знал всех правил) и побед нокаутом в боях с Дмитрием Смоляковым и Хуаном Адамсом. Потом был NC из-за ингалятора в перерыве поединка с Беном Сосоли, поражение решением от Александра Волкова, победы над Йорганом де Кастро и Морисом Грином. Харди неплохо бился с Марчином Тыбурой, но показал полную несостоятельность в партере, где был разбит. И все это за два года — захватывающая карьера!

Теперь же Харди побили в стойке. И ведь Грег потряс Туивасу, а потом полетел нокаутировать — убийственным левым хуком. То ли он толком не попал, то ли у австралийца настолько крепкая голова — но в итоге Харди оказался в нокауте, поймав парочку ударов навстречу. Это третья победа Туивасы подряд — и снова нокаутом.

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) победил Стивена Томпсона (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

После победы Гилберта освистали фанаты (тут надо сказать, что турнир UFC 264 прошел при полных трибуны 20-тысячной T-Mobile Arena). Он им ответил в октагон-интервью: «Всякий раз, когда я захожу сюда, я хочу финишировать оппонента, но сегодня... Да, освистывайте меня, да, давайте, еще сильнее, еще раз, вперед! Спасибо моему товарищу Рэймонду Дэниелсу, который помог мне подготовиться к этому бою, спасибо моему тренерскому штабу. Что дальше? Я готов к любому — Хорхе, если ты готов, Нейт, давай выясним, кто тут настоящий гангстер, Леон Эдвардс, для тебя тоже может найтись шанс!»

Легкий вес: Дастин Порье (США) победил Конора Макгрегора (Ирландия) — ТКО (остановка врачом), 1-й раунд, 5:00.

Обзор главного боя UFC 264 можно прочитать здесь