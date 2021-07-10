Макгрегор задел Порье и его жену. Но у Конора и Дастина крутые супруги

В воскресенье рано утром в Лас-Вегасе состится третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Первый поединок состоялся в сентябре 2014-го, и тогда победу праздновал Макгрегор. А в январе 2021-го сильнее оказался Порье. Перед третьим боем Конор задел Дастина: «Твоя жена — мужик в вашей семье!»

Несмотря на образ агрессивных бойцов, в личной жизни оба спортсмена — любящие мужья и добрые отцы. У соперников надежная поддержка в лице их жен, которые рядом со своими мужчинами, несмотря ни на что и безгранично верят в их успех.

Джоли — жена Дастина Порье

Дастин Порье и его будущая жена Джоли познакомились в школе и начали встречаться, когда им было всего 14 лет. Свадьба состоялась в 2009 году. В то время Дастин был еще начинающим бойцом фактически без гроша в кармане. У них была одна машина на двоих, и девушка возила спортсмена на тренировки и турниры. Даже после неудач супруга не давала ему падать духом и воодушевляла на будущие победы. Почти в каждом интервью Порье рассказывает о той роли, которую сыграла Джоли в его карьере, ведь именно она мотивировала его добиваться своих целей. Мы подробно описывали их лав-стори и значении супруги в карьере бойца ранее.

Ди Девлин — жена Конора Макгрегора

Конор Макгрегор познакомился со своей избранницей Ди Девлин в ночном клубе в 2008 году. Темноволосая красавица сразу же покорила его сердце, и он набрался смелости попросить ее номер телефона. В то время он был всего лишь сантехником, но девушку нисколько это не смущало — и она обеспечивала их обоих, работая официанткой. Ди поддержала Конора в решении бросить работу и сконцентрироваться на бойцовской карьере. Именно она следила за питанием будущей звезды UFC, возила на тренировки и верила в его мечты добиться успеха. И все усилия оказались не зря: сейчас пара воспитывает троих детей, а Конор — один из самых успешных бойцов и главный богач в истории MMA. Мы подробно описывали лав-стори и значение супруги для Макгрегора ранее. И отдельно — о том, как ирландец был сантехником и страдал от этого.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.30 11 июля (время московское).