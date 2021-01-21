Тренер Хабиба считает, что Нурмагомедов сумел бы освоить боксерскую технику на уровне Мейвезера

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — в интервью «СЭ» дал оценку бойцовским навыкам Хабиба.

— Измерим успех Хабиба в процентных долях каждого навыка: столько-то процентов заслуга ментальности, столько-то — физической одаренности и так далее. Начнем с ментальности — сколько процентов приходится на нее в успехе Хабиба?

— Два миллиона процентов. Его ментальная сила аномальна. Пример — последний лагерь к Гэтжи. Ужасный лагерь, все наперекосяк: заболел свинкой, сломал палец, в их команде пошел стафилоккок. Просто ужас. Я предлагал отменить бой, но его ментальная сила была просто подавляющей: «Нет, тренер, дай мне время, все будет нормально». Ни на секунду он не упал духом.

Если мы оцениваем его технику... Его боксу я бы дал 6 из 10. Но вы должны понимать, что такое 10. 10 — это Флойд Мейвезер. Я не скажу, что у Хабиба 10 в боксе, это будет ложью, но у него 6 с учетом, что 10 — это уже уровень Мейвезера. Коленям и кикам Хабиба я бы поставил 3 из 10. Но его потенциал и в боксе и в киках — это те же 10, что у него на земле. Он просто не уделял стойке такое же внимание. Но я уверяю, что он взял бы эти 4 недостающие балла в боксе и 7 — в киках и коленях, если бы уделял им такое же внимание, как партеру. Настолько он силен ментально, что освоил бы и эти техники на 10 баллов.

32-летний Нурмагомедов провел последний бой 24 октября прошлого года, победив Джастина Гэтжи. После этого он объявил о завершении карьеры, остановившись на рекорде 29 побед, 0 поражений. (Никита Горшенин)

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