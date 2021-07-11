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Яндиев считает, что Макгрегор восстановится после сломанной ноги и вернется в UFC

12:38
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Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

Конора Макгрегора уносят с&nbsp;ринга на&nbsp;носилках. Он&nbsp;проиграл техническим нокаутом Дастину Порье из-за перелома голеностопа на&nbsp;турнире UFC 264.Похороны лепрекона. Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого

«Я вообще не понял судью, пожизненно бы его дисквалифицировал. Видя поломанную ногу, он не остановил поединок. И Порье видел, что у Конора нога сломана и пошел добивать его — это говорит о его ненависти. Ты видишь, что у человека реально на волоске висит нога, как его можно бить? О какой доброте можно говорить? Это перечеркивает все положительные качества человека. Если он говорит о каких-то благородных вещах — он там детям помогает — ну, это несопоставимые вещи, наигранность. Очень странный поступок. Что касается Конора, думаю, что он восстановится и вернется», — сказал Яндиев «СЭ».

Напомним, Макгрегор проиграл Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. В конце первого раунда он, оступившись, сломал ногу. Поединок был остановлен.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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