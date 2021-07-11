Яндиев считает, что Макгрегор восстановится после сломанной ноги и вернется в UFC

Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

«Я вообще не понял судью, пожизненно бы его дисквалифицировал. Видя поломанную ногу, он не остановил поединок. И Порье видел, что у Конора нога сломана и пошел добивать его — это говорит о его ненависти. Ты видишь, что у человека реально на волоске висит нога, как его можно бить? О какой доброте можно говорить? Это перечеркивает все положительные качества человека. Если он говорит о каких-то благородных вещах — он там детям помогает — ну, это несопоставимые вещи, наигранность. Очень странный поступок. Что касается Конора, думаю, что он восстановится и вернется», — сказал Яндиев «СЭ».

Напомним, Макгрегор проиграл Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. В конце первого раунда он, оступившись, сломал ногу. Поединок был остановлен.