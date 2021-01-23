Главный бой турнира UFC 257 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье (также пишется Пуарье) стартует утром воскресенья, 24 января по московскому времени. Ориентировочное время выхода бойцов в октагон на шоу в ОАЭ на «Бойцовском острове» — между 8.00 и 8.30.

Основной кард турнира UFC начнется в 6.00 (мск) 24 января. Со-главный и главный бои пройдут в легком весе. Сначала состоится поединок австралийца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера, а затем — Макгрегора и Порье.

В прямом эфире бесплатно эти два боя можно увидеть на РЕН ТВ. Трансляция будет доступна в телеэфире и начнется в 6.40 (мск) 24 января.

Дастин Порье и Конор Макгрегор.

Весь турнир онлайн платно транслируется с помощью UFC Fight Pass, а также на UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу с главным боем между Макгрегором и Порье.