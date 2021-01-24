Канделаки назвала Порье и Макгрегора миньонами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала итоги боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок завершился нокаутом последнего во втором раунде.

По мнению Канделаки, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на голову выше обоих бойцов.

«Этим утром, рядом с одной тарелкой каши поставили вторую, как бы ни обидно было слышать это Конору Макгрегору, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Порье, конечно, молодец — зажал, попал, добил. Но он и добивал как-то вяло, а Макгрегор сонно все это принимал, пока ему не надоело. Разница в классе между нашим бойцом и этими миньонами огромная. Теперь сто миллионов долларов никто Хабибу за реванш против Конора не даст (это противоречит и результату сегодняшнего боя, и здравому смыслу). Да и с Дастином биться не интересно от звука «пфф». Не UFC у нас в легком весе, а размазня какая-то».