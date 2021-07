Источник: у Макгрегора подозрение на стафилококк накануне реванша с Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор столкнулся со стафилококковой инфекцией в преддверии третьего поединка против Дастина Порье на UFC 264, утверждает Bjpenn.

Накануне ирландец выложил фотографию в Instagram, на которой внимательные фанаты заметили на левом локте пятно, похожее на царапину. Кроме царапины, это пятно сильно напоминает стафилококк.

Находка вызвала множество споров и обсуждений, так как если это правда, то грядущая трилогия против Порье под угрозой срыва. На данный момент Макгрегор не давал какие-либо комментарии.

32-летний ирландец должен подраться с 32-летним американцем 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.

Is that staph I see. pic.twitter.com/sfqETal9WJ