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Источник: у Макгрегора подозрение на стафилококк накануне реванша с Порье

21:25
Конор Макгрегор. Фото Getty Images
Конор Макгрегор. Фото Getty Images
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор столкнулся со стафилококковой инфекцией в преддверии третьего поединка против Дастина Порье на UFC 264, утверждает Bjpenn.

Накануне ирландец выложил фотографию в Instagram, на которой внимательные фанаты заметили на левом локте пятно, похожее на царапину. Кроме царапины, это пятно сильно напоминает стафилококк.

Находка вызвала множество споров и обсуждений, так как если это правда, то грядущая трилогия против Порье под угрозой срыва. На данный момент Макгрегор не давал какие-либо комментарии.

32-летний ирландец должен подраться с 32-летним американцем 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/chimaevsmash/status/1409890555669143552

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