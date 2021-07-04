Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что Дастину Порье удастся одержать победу в предстоящей трилогии против экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Многие склоняются в сторону Дастина, потому что он недавно финишировал Конора. Но не нужно забывать, что Макгрегор тоже нокаутировал Порье в их первом противостоянии. Конечно, тогда они дрались в полулегком весе, и в легком дивизионе сила Дастина намного улучшилась, что он продемонстрировал во время реванша», — цитирует Bjpenn Биспинга.

42-летний англичанин добавил, что после второго поединка ирландец мог взять разминочный бой, но тот выбрал трилогию Порье, поэтому он заслуживает уважения.

«Конора есть за что уважать. Да, у него были моменты, когда он выходил из-под контроля и делал неверные поступки, но мы должны уважать то, что Макгрегор сделал в спорте. Я лично знаю, что нужно для того, чтобы вернуться и провести бой с соперником, который только что вырубил тебя. Конор мог провести разминочный бой с более легким соперником, чтобы вернуть уверенность. Так что мы должны уважать то, что делает Конор», — считает Биспинг.

Боец отметил, что, несмотря на все преимущества Порье, с Макгрегором все равно стоит считаться.

«Думаю, что из-за импульса, а также недавнего нокаута, я склонюсь в сторону Порье во время их предстоящего боя, но, как мы знаем, нельзя недооценивать Макгрегора», — отметил англичанин.

Бой Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.