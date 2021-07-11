Джон Джонс высказался о поражении Конора Макгрегора в главном бою UFC 264

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

«Мне интересно, будет ли Конор когда-нибудь снова драться после такого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно», — написал Джонс в Twitter.

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.