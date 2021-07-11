Бывший боец UFC Олег Тактаров отметил, что ирландский боец Конор Макгрегор был использован своими менеджерами как машина для зарабатывания денег в ущерб спортивному результату.

«Тяжелая работа всегда побеждает. Тут надо было останавливаться [Макгрегору], но менеджмент решил использовать Конора как машину для зарабатывания денег, — цитирует ТАСС Тактарова. — Так не получится. Я вижу прогресс у человека, Порье нацелен, он был собран и не тратил энергию на всех этих пресс-конференциях».

«Конор был морально вымотанный, уже ничего не получалось. Какие хайкики в начале боя? Тебе уже тридцать с лишним лет, они не приносят никакой пользы в начале боя. Порье подстроился под Конора, сломанная опорная нога — это следствие».

Напомним, Макгрегор проиграл Датину Порьу на UFC 264. В конце первого раунда он, оступившись, сломал ногу. Поединок был остановлен.