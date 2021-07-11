Двойник Макгрегора: «Конор, ты ненадежный человек. Больше ставить на тебя не буду!»
09:27
Чеченский двойник Конора Макгрегора Арби Эмиев (2-2 MMA) прокомментировал очередное поражение ирландца от Дастина Порье.
«Добро утро дружище, [Конор Макгрегор]! Ненадёжный ты человек, больше не буду на тебя ставить ставки», — написал Эмиев в своем Instagram.
В конце первого раунда в трилогии между Макгрегором и Порье случилось неожиданное: ирландский спортсмен оказался на настиле из-за того, что получил перелом голеностопа. Порье бросился добивать, но Конор чудом выжил до гонга. Но все же выйти на следующий раунд он не смог. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье.
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