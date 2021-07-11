Двойник Макгрегора: «Конор, ты ненадежный человек. Больше ставить на тебя не буду!»

Чеченский двойник Конора Макгрегора Арби Эмиев (2-2 MMA) прокомментировал очередное поражение ирландца от Дастина Порье.

«Добро утро дружище, [Конор Макгрегор]! Ненадёжный ты человек, больше не буду на тебя ставить ставки», — написал Эмиев в своем Instagram.

В конце первого раунда в трилогии между Макгрегором и Порье случилось неожиданное: ирландский спортсмен оказался на настиле из-за того, что получил перелом голеностопа. Порье бросился добивать, но Конор чудом выжил до гонга. Но все же выйти на следующий раунд он не смог. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье.