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Двойник Макгрегора: «Конор, ты ненадежный человек. Больше ставить на тебя не буду!»

09:27
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Чеченский двойник Конора Макгрегора Арби Эмиев (2-2 MMA) прокомментировал очередное поражение ирландца от Дастина Порье.

«Добро утро дружище, [Конор Макгрегор]! Ненадёжный ты человек, больше не буду на тебя ставить ставки», — написал Эмиев в своем Instagram.

В конце первого раунда в трилогии между Макгрегором и Порье случилось неожиданное: ирландский спортсмен оказался на настиле из-за того, что получил перелом голеностопа. Порье бросился добивать, но Конор чудом выжил до гонга. Но все же выйти на следующий раунд он не смог. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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