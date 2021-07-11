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Порье – Макгрегор
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Жена Порье показала средний палец Макгрегору после того, как ирландец сломал ногу

09:35
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264. После поединка Джоли Порье, супруга американского бойца, показала средний палец ирландцу.

Напомним, Макгрегор перед боем с Порье на пресс-конференции не стеснялся оскорблять своего соперника и его жену.

В самом конце первого раунда Порье сбил ирландца левым кроссом и тот на отшаге сломал лодыжку.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SandhuMMA/status/1414094447441240067

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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