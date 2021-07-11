Жена Порье показала средний палец Макгрегору после того, как ирландец сломал ногу

Ирландский боец Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном бое турнира UFC 264. После поединка Джоли Порье, супруга американского бойца, показала средний палец ирландцу.

Напомним, Макгрегор перед боем с Порье на пресс-конференции не стеснялся оскорблять своего соперника и его жену.

Dustin Poirier’s wife Jolie flipped off Conor McGregor in the aftermath of the fight ? #UFC264 pic.twitter.com/WfgVXmkQzc — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) July 11, 2021

В самом конце первого раунда Порье сбил ирландца левым кроссом и тот на отшаге сломал лодыжку.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.