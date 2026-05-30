Бокс Бивол — Айферт: во сколько бой, время начала

Российский боксер Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт проведут бой в полутяжелом весе в субботу, 30 мая. Поединок состоится в «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Время начала боя — ориентировочно в 21.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

На кону стоят титулы по версиям WBA, IBF и The Ring.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Бивол — Айферт можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Трансляция турнира с 15.00 будет доступна в тематических сообществах на платформах VK Видео и YouTube. Бой Бивола и Айферта будет доступен на Первом канале и его сайте 1tv.ru c 21.35 мск вместе с онлайн-платформами «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

35-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA, IBO, IBF, The Ring и WBO. Рекорд боксера — 24 победы и 1 поражение.

28-летний Айферт в профессиональной боксерской карьере одержал 13 побед при 1 поражении.