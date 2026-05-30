Вечер бокса RCC Бивол — Айферт: прямая трансляция турнира

Вечер бокса RCC Бивол — Айферт состоится в субботу, 30 мая. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Турнир стартует в 15.00 по московскому времени. Главное событие — титульный поединок в полутяжелом весе между российским боксером Дмитрием Биволом (24-1) и немцем Михаэлем Айфертом (13-1). На кону — пояса WBA, IBF и The Ring в полутяжелом весе.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол vs. Айферт. Результат боя также будет доступен в матч-центре бокса на нашем сайте. Дополнительная информация о турнире в Екатеринбурге появляется в разделе бокса сайта «СЭ».

35-летний Бивол в профессиональном боксе одержал 24 победы (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение. Дмитрий является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBO, IBF, The Ring и WBO.

28-летний Айферт имеет на счету 13 побед и 1 поражение.

Трансляция всего турнира начнется в 15:00 по московскому времени. Предварительные бои будут транслироваться в официальных группах промоушена в VK Видео и YouTube.

Главное событие вечера покажут Первый канал и его сайт 1tv.ru (как и первый бой). Кроме того, смотреть поединок можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).