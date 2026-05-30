Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: прогноз и ставка на бой

Чемпион мира Дмитрий Бивол проведет защиту титулов IBF и WBA в полутяжелом весе в поединке против немецкого боксера Михаэля Айферта в субботу, 30 мая. Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало главного боя — около 23.30 по московскому времени.

Прогноз экспретов

Российский тренер Виталий Сланов

«Айферт, конечно, не противник для Бивола. Если ничего случайного не произойдет. Дмитрий — высококлассный боксер с отличной школой. Он сейчас на пике. Хотя и был перерыв. Но, думаю, у него не должно возникнуть проблем. Думаю, Дмитрий разберется с ним. В процентном соотношении — 80 на 20 в пользу Бивола», — цитирует Сланова «Чемпионат».

Российский боксер Алексей Егоров

«Честно говоря, я не знаю соперника Бивола. Это не громкое имя. Но понимаю, что он обязательный претендент. Однако думаю, что Дима разберется без проблем. У него сильная команда и отличный тренер, они хорошо подготовятся. Сейчас высокие ставки, и вряд ли они будут рисковать», — приводит слова Егорова «Интерфакс».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают, что фаворитом боя Дмитрия Бивола. На его победу дают коэффициент — 1.03. Успех Айферта оценивается в 14.00, а ничья — в 25.00.