«Когда Дима ко мне пришел, он был непластичным, будто доска к спине привязана». Тренер Бивола: Бетербиев, Канело, русская мафия в США

Геннадий Машьянов дал интервью Григорию Дрозду.

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), рассказал, как проходит подготовка к бою с Артуром Бетербиевым (20-0), готов ли Бивол к силе Бетербиева, близкой и средней дистанции. Также Машьянов вспомнил, как начал тренировать Бивола и как в США в 1990-х его пыталась крышевать русская мафия.

«С нашей стороны все подписано, дата сформирована»

— Я, начиная работать с Дмитрием в 2010 году, конечно, и хотел, и думал, и мечтал, чтобы он стал чемпионом мира, одним из лучших боксеров на тот период времени, пока он находится на ринге. Только лучшие из лучших могли проводить бои на «Мэдисон-сквер-гарден», все звезды первой величины боксировали на этой арене. И Диме удалось там отбоксировать, он стал чемпионом мира, был признан лучшим боксером 2022 года. В принципе, все эти моменты сбылись, остался этот бой объединительный.

Какого-то чрезмерного волнения и переживания нет. Зная качества и возможности Димы, зная качества и возможности его оппонентов, я думаю, что будет очень хороший бой, один из лучших боев, я считаю, вообще за последнее время. По всей информации, этот бой будет одним из самых значимых и ожидаемых.

У нас все подписано, потому что у нас была подписана опция с саудитами, с организатором всех этих программ. Изначально была подписана опция, что Дима отбоксирует три боя у них на ринге. Вот один бой прошел, сейчас второй. Согласно этой опции и договору, Дима обязан боксировать в эти сроки с тем человеком, с которым они скажут.

Дата, 1 июня, сформирована. Общественность и любители бокса готовятся к этому. Я думаю, что никаких изменений не будет. Только если какая-то непредвиденная ситуация (болезнь, травма или еще что-то) может сорвать бой. Но, я думаю, что ничего не произойдет, потому что и Дима, и Артур — профессионалы до мозга костей. Вряд ли они позволят себе травмироваться, заболеть или еще что-то.

Технической составляющей, контрактами занимаются промоутерские компании, менеджеры. Со стороны Артура занимается промоутерская компания Боба Арума. Он заявил, что бой будет, что все согласовано. Артур, насколько я знаю, объявил, что начал подготовку неделю назад. И мы тоже начали подготовку. У нас организацией, всеми контрактами занимаются Matchroom, наш менеджер Вадим Корнилов. Поэтому ни Дима, ни я особо в это не вникаем. Нам сказали, что бой будет тогда-то, что уже программа есть под этот бой, есть андеркарт, по-моему, из семи пар, что уже все согласовано. Мы готовимся, чтобы подойти в хорошей форме и показать хороший бокс.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото Reuters

«Для Димы бой с Бетербиевым будет одним из самых сложных»

— Во-первых, я хотел бы увидеть [Бивола] в хорошей кондиции — функционально, физически, в техническом плане, чтобы мы за этот период могли довести до абсолютного совершенства. Если все это сложится в один момент, то это будет самый лучший показатель его работы. Да, это будет один из самых сложных боев для Димы. Но Дима всегда с честью проходил эти моменты, оставался и остается непобежденным.

Он должен просто-напросто показать свой бокс в лучшем его исполнении. В своем стиле и в своем моменте. Я считаю, ничего другого не будет. Показать свою работу, хорошую работу на ногах, хорошую функциональную готовность, не останавливаться. Вот такие моменты.

Я думаю, что болельщики и любители бокса видели на протяжении этих последних семи-восьми лет, пока Артур боксирует на профессиональном ринге, как он завоевывал свои пояса, как он боксировал с людьми. Также Диму все видели, как он свой пояс завоевал, как он боксировал с претендентами до этого, как он шел к сегодняшнему дню. Я думаю, все понимают, что эти два человека — очень большие профессионалы, у которых огромный стаж занятия боксом за спиной . Я думаю, что у Артура лет 30, наверное, стажа, у Димы также где-то лет 25-27, начиная с детства, как они пришли в зал. Поэтому здесь говорить об их соперниках, мне кажется, излишне. Эти два человека всегда в хорошей форме, всегда готовы к любым соперникам, к любым испытаниям.

«Мы готовы к ближней и средней дистанции в бою с Бетербиевым»

— Что делать, чтобы не пропускать удары в корпус от Бетербиева? Вовремя делай шаг назад. Если остановиться и встать, как чурбан, на месте, этот удар может достичь цели. Так же, как любой другой удар. А если просто вовремя сделать шаг назад, ни один удар не достигнет цели. И именно такой шаг, чтобы удар остался в воздухе. Вот это и есть, наверное, искусство.

Да, конечно, [мы думаем о ближней и средней дистанции в бою с Бетербиевым]. Он [Бетербиев] может найти эту дистанцию, если ему позволят. Все зависит от оппонента. Если соперник будет двигаться, не давать входить в эту дистанцию, то ее очень трудно найти.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес. Фото Getty Images

«Перед боем с Канело были эмоции, сейчас все спокойно»

— Эмоции перед боем с Альваресом были обычные, как и в прошлых боях. Эмоции были тогда, когда не было ясности с проведением боя. Нам за неделю до боя не было ясно, состоится ли он. Потому что-то одно заявление делалось, то другое. То арена сказала, что этот бой отменяется, то еще какие-то моменты. Но в связи с такой обстановкой и отношением к российским боксерам была ситуация, когда началась психологическая дергань у нас, мы пришли к мнению, что нам по барабану, грубо говоря. Будет этот бой или не будет. Мы готовимся к этому бою, а дадут его провести или не дадут — мы в любом случае должны быть готовы. И все. Мы пришли к мнению, что не тратим эмоции, нервы на это. И вот так мы подходили к бою. Сейчас в этом плане все очень спокойно. Саудиты отвечают за все, что обещают. Правда, организатором самого боксерского шоу является английская компания.

Канело, конечно, выдающийся боксер, величайший боксер современности. Один из лучших боксеров в мире, можно сказать, за последние 10-15 лет. Он это показал на ринге со многими самыми успешными боксерами. На сегодняшний момент он является абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Начинал он, по-моему, в 60 килограммов или в 63,5. И двигался в 64, и двигался вверх.

Но, знаете, если ставить лично для меня на одну доску, например, Шугара Рея Леонарда и Канело, конечно, Леонард будет стоять выше. Это я никому не навязываю, это мое мнение. Но для меня Шугар Рей Леонард — это величина в боксе чуть-чуть повыше, чем Канело. Или Мухаммед Али. Учитывая то, что он представитель супертяжелого веса, а как в боксе говорят: есть бокс, а есть супертяжелый вес. Это два разных вида спорта, две разные темы. И так же на протяжении всей истории бокса, даже взять просто по оплате, по гонорарам. Заурядные боксеры в супертяжелом весе получают такие же призовые, как чемпионы в более низких весовых категориях. Вот вам показатель того, как относятся к супертяжелому весу.

«Та работа, которую показывал Дима, то техническое мастерство, которым он обладал, меня не совсем устраивали...»

— Почему я начал с ним работать? Просто он оказался без тренера. Его тренер переехал на другое место жительства. И папа Димин с детских лет везде сопровождает сына, везде с ним. И он, зная меня, зная, с кем я работаю, зная результат моей работы, пришел ко мне и сказал: «Геннадий Иванович, таким образом». Я на тот момент был старшим тренером Санкт-Петербурга. Но тем не менее у меня были личные ученики, например, Сережа Кузьмин, еще ряд учеников, которые были членами сборной Санкт-Петербурга и боксировали на России.

Я, естественно, следил за ростом наших юношей, за развитием нашей питерской молодежи. Дима был в составе молодежной сборной Санкт-Петербурга. И я отслеживал его успехи на молодежном ринге — как он двигался, как совершенствовался. Тогда, когда мы ездили на сборы сборной России, Дима присутствовал там, чтобы расти как спортсмен. Хотя он и был молодой. И вот мне приходилось с ним постоянно работать. Просто его тренер Николай Исаев не был сторонником ездить на сборы. Когда ко мне пришел папа Димы, он сказал: «Геннадий Юрьевич, Дима остался без тренера, и мы хотим у вас тренироваться», меня это немного озадачило. У Димы был очень неплохой молодежный результат — он был победителем страны среди молодежи, призером мира на тот момент по молодежи.

Та работа, которую показывал Дима, то техническое мастерство, которым он обладал, меня не совсем устраивали. В моем представлении технические элементы Дима делал по-другому. Во-первых, он был очень прямой, непластичный. Такое впечатление, что у него доска к спине была привязана. Не челнок был, а подскок. Это два разных движения. Подскок — это когда человек прыгает снизу вверх и приземляется все время. Еще ряд таких моментов был: исполнение удара, стояние на ногах. И я сказал папе и Диме, что мне тяжело будет работать, переделывать я ничего не буду, я буду просто давать новый материал, а по освоению нового материала он будет забывать старый, то, чем владел до этого. Вот так и пошла работа. Сказал, остерегаясь, что, если у тебя не будет результатов через год при работе со мной, общественность будет говорить, что вот пришел к такому тренеру... Такой перспективный, хороший боксер, а он, значит, испортил его. Груз ответственности был. Мы все это прошли. Дима стал призером страны, а потом два раза выиграл чемпионат страны. В общем, все стало на свои места.

Дмитрий Бивол и Геннадий Машьянов. Фото Getty Images

«Русская мафия в Америке хотела нас крышевать»

— Определенные люди приехали к нам [когда Машьянов тренировал российских боксеров, выступавших в США, в начале 1990-х], посмотрели ситуацию, все прозондировали: как, что, какие контракты. И сделали предложение: давайте мы будем вас курировать, помогать вам, а вы нам будете часть денег с контракта присылать. Вот такая ситуация была. Мы не сошлись во мнениях и разошлись. Потом приехал на Брайтон-Бич, там много наших выходцев. Я разговаривал с людьми серьезными. Говорю: «К нам приезжали представители русской диаспоры, сделали нам предложение». Эти люди сказали: «Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем».