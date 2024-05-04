Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бой двух россиян за четыре чемпионских пояса в полутяжелом весе.

Бетербиев — Бивол: когда и где пройдет бой

Поединок непобежденного российского боксера, чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева против непобежденного россиянина и чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола был назначен в начале февраля 2024 года на 1 июня. Место проведения — Эр-Рияд (Саудовская Аравия), стадион Kingdom Arena.

4 мая стало известно: бой Бетербиев — Бивол не состоится 1 июня из-за травмы Артура. Новая дата не названа, ориентир — не ранее конца года.

Бетербиев — Бивол: во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя

Время начала официально не было анонсировано. Согласно сайту Tapology, вечер бокса 1 июня стартует в 22.00 по московскому времени, но теперь без поединка Бетербиев — Бивол.

Бетербиев — Бивол: кард турнира

Кард боксерского вечера формируется. Он будет составлен по принципу противостояния боксеров-подписантов двух промоутерских компаний: Matchroom и Queensberry.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Бетербиев — Бивол: история противостояния боксеров

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола российские фанаты бокса ждут уже давно, но организаторы никак не могли договориться, поэтому спортсмены защищали свои пояса от обязательных претендентов. Многие не верили, что бой будет организован, потому что противостояние двух россиян не слишком интересно массовой аудитории в США. Противостояние может стать реальностью благодаря саудовским промоутерам, которые не стали беспокоиться об окупаемости события.

Краткая биография Артура Бетербиева

Артур Бетербиев родился 21 января 1985 года в Хасавюрте (Дагестан, СССР). По национальности Бетербиев чеченец, боксом он стал заниматься под влиянием родных старших братьев. Когда Артуру исполнилось 11 лет, он стал посещать боксерские тренировки. Из-за плохого поведения и драк его периодически исключали из спортивной секции. В любителях Бетербиев стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и обладателем серебра ЧМ.

Физические данные Артура Бетербиева

Рост Артура Бетербиева — 182 см, вес перед последним поединком — 79,4 кг, размах рук — 185 см.

Результат предыдущего боя Артура Бетербиева

13 января 2024 года состоялся бой Артура Бетербиева и Каллума Смита за пояса WBC, WBO и IBF. Россиянин выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде. Благодаря победе Бетербиев получил возможность встретиться с Биволом.

Каков рейтинг Артура Бетербиева сейчас

Артур Бетербиев занимает восьмое место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

Краткая биография Дмитрия Бивола

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмаке (Киргизия, СССР) в молдавско-корейской семье и до 11 лет проживал в Киргизии, в 2002 году с родственниками переехал в Санкт-Петербург. Окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Имеет высшее юридическое образование. Также окончил Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. Боксом увлекся в шесть лет и начал заниматься под руководством первого тренера Вячеслава Шарапова.

Физические данные Дмитрия Бивола

Рост Бивола — 183 см, вес перед последним поединком — 79,2 кг, размах рук — 183 см.

Результат предыдущего боя Дмитрия Бивола

23 декабря 2023 года Бивол выиграл поединок у британца Линдона Артура единогласным решением судей. Благодаря победе Бивол получил возможность встретиться с Бетербиевым.

Каков рейтинг Дмитрия Бивола сейчас

Дмитрий Бивол занимает шестое место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

Артур Бетербиев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бетербиев — Бивол: история выступлений и карьера боксеров

История выступлений Артура Бетербиева

Профессиональный рекорд Артура Бетербиева в боксе — 20 побед и ни одного поражения. Все свои поединки Артур завершил досрочно.

Спортивная карьера Артура Бетербиева

Профессиональная карьера Бетербиева началась в июне 2013 года, когда он техническим нокаутом во втором раунде одолел Кристиана Круза. Первые восемь боев Артура не продлились даже шесть раундов, а в девятом поединке соперник продержался с ним до седьмого отрезка. Впервые Бетербиев бился за основной пояс в ноябре 2017-го, когда только в 12-м раунде одолел Энрико Келлинга и взял пояс IBF.

Когда будет следующий бой Артура Бетербиева?

Следующий бой Бетербиева после противостояния с соотечественником не был анонсирован. Предполагалось, что в случае победы над Биволом Артур станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и сможет защищать один из четырех поясов от обязательных претендентов.

История выступлений Дмитрия Бивола

Рекорд Бивола в профессиональном боксе — 22 победы и ни одного поражения. 11 поединков он закончил досрочно.

Спортивная карьера Дмитрия Бивола

Профессиональную карьеру Бивол начал в ноябре 2014 года, победив уругвайца Хорхе Родригеса Оливейру техническим нокаутом в шестом раунде. Уже в четвертом бою Дмитрий взял свой первый пояс — WBC USA Silver в полутяжелом весе. В этом поединке Бивол оформил нокаут в восьмом раунде. А в 2021 году россиянин взял титул WBA Super, одолев Крэйга Ричардса. Этот пояс он защитил уже четыре раза.

Когда будет следующий бой Дмитрия Бивола?

Следующий бой Бивола после противостояния с соотечественником не был анонсирован. Предполагалось, что в случае победы над Бетербиевым Дмитрий станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и сможет защищать один из четырех поясов от обязательных претендентов.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Бетербиев — Бивол: прогноз на бой

Мнение аналитиков о бое Бетербиев — Бивол

Букмекеры не определились с однозначным фаворитом на этот поединок. На победу российского канадца по котировкам в начале февраля 2024 года предлагается коэффициент 1,74, а на успех россиянина из Киргизии — 1,93.

Мнение фанатов о бое Бетербиева с Биволом

«Бивола еще быстрее, чем Гвоздика, удосрочит БТР, без шансов», — написал пользователь Werder.

«За красивый бой. Обоих уважаю», — пишет qp.

«Артур по тихой ржавеет, к сожалению. Под 40 уже», — полагает пользователь, подписавшийся как Байконур Кумысович.

«Бивол на данный момент самый умный и техничный боксер», — уверен Владимир.

«Им обоим все равно, кто победит. Они сделали красиво: долго вместе не дрались, чтобы набить себе цену и устроить бой за большие деньги. Очень умно!» — считает Veniamin.

Мнение экспертов о бое Бетербиев — Бивол

«Я не сторонник этого боя, но это им решать, проводить поединок или нет. Персональные амбиции — это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой. Для других стран — не знаю. Бивол себя зарекомендовал в Америке, выиграв у Альвареса. Бетербиев больше известен в Европе. Является ли этот бой грандиозным с точки зрения pay-per-view? Сложно сказать. Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», — сказал бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю. («СЭ»)

«Бивол отлично работает на ногах, а Бетербиев умеет срезать углы. Я думаю, что Артур сможет удержать его у канатов. Если вспомнить поединок Бивол — Канело, то заметьте, как мексиканец прижимал Дмитрия к канатам. Бетербиев со своей силой находится на другом уровне. Вот тут-то у Бивола и возникнут проблемы. Его шанс избежать проблем — движение. Думаю, что Бетербиев окажется ему не по силам. Бивол не такой уж и большой. Это сыграет огромную роль, потому что Артур существенно больше и сильнее», — сказал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. (ProBox TV)

«Конечно, отчасти печально, что в поединке сойдутся оба наших представителя, но, с другой стороны, радует, что у нас в России будет абсолютный чемпион. Ведь до этого времени этим мог похвастаться только Константин Цзю. Я тоже хотел повторить этот путь, но не получилось. Но сейчас у кого-то из ребят это точно получится, поединок состоится и будет выявлен новый абсолютный чемпион», — сказал бывший чемпион мира в крузервейте Денис Лебедев. (RT)

Артур Бетербиев. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Бетербиев — Бивол: гонорары боя

Сколько заработает Артур Бетербиев

Гонорар Бетербиева за поединок с Биволом пока не раскрывался, но сообщалось, что за бой против Энтони Ярда россиянин гарантированно заработал 550 тысяч долларов (не учитывая процент от платных трансляций). Доход в поединке с соотечественником может стать самым большим за карьеру.

Сколько заработает Дмитрий Бивол

Точных сумм о гонораре Бивола нет. Но за поединок с Линдоном Артуром Дмитрий, по его словам, заработал меньше, чем за бой против Хильберто Рамиреса, за который получил 510 тысяч долларов. При этом за бой с Саулем Альваресом в мае 2022-го Дмитрий заработал около 2 миллионов долларов.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Бетербиев — Бивол: общение перед боем

Слова Дмитрия Бивола перед боем с Бетербиевым

«Он очень силен, он как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, я считаю, что это мое самое тяжелое испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Я сторонник умного бокса, и я верю, что он превзойдет силу, я надеюсь, что мои навыки помогут мне победить». (Matchroom Boxing)

(О холодной встрече во время дуэли взглядов в октябре 2023 года.) «Он никогда не был мне другом, я никогда с ним тепло не общался. Когда мы были в сборной, я к нему относился с большим уважением, потому что он был старшим, одним из лидеров, на которых я смотрел, понимая, как лидеры сборной живут. Но мы никогда не были друзьями. Я ни с кем особо из своих соперников не дружил. И у Артура характер такой, что — все, мы соперники. Я это знал и по сборной [то, что не в его стиле ручковаться]. И я не привык лезть к людям, которые как-то холодно относятся. Если он так — ну, не проблема, мне точно эти братания не нужны». (интервью «СЭ»)

Артур Бетербиев. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Слова Артура Бетербиева перед боем с Биволом

«Хороший боец. Великий ли? Я уважаю его, но он не великий боец. Он владеет одним поясом, и он не может быть великим бойцом в нашем дивизионе. И я не великий боксер, и он. Мы выясним, кто является лучшим бойцом этой весовой категории. Стану ли я хорошим боксером в случае победы над Биволом? Посмотрим. Мне хочется испытать эти ощущения. Мне бы не хотелось завершать карьеру без этих чувств». (пресс-конференция Бетербиева)

(Почему сказал, что Бивол — нехороший человек, когда комментировал его слова о подписанном Дмитрием контракте на бой с ним до его поединка в январе.) «Редиска, редиска — нехороший человек. Как в фильме. Да нет, если так взять персонально, у меня никаких претензий к нему нет, чисто спортивный вопрос. Одной вещи недостает, она у него. Да, [пояс чемпиона,] больше никаких вопросов нет». (интервью «СЭ»)