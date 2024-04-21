Райан Гарсия: из андердога в короли. Как победить Девина Хейни, заставив всех себя ненавидеть

Только что в Нью-Йорке Райан Гарсия сенсационно, и это не преувеличение, победил Девина Хейни, но оставил ему чемпионский пояс.

Как это было? Чертовски увлекательно. Взаимная неприязнь у них была задолго до подписания контракта — по любителям у них было шесть встреч, счет 3-3. И было ощущение, что в профи Хейни прибавил сильнее, но Гарсия, наверное, что-то про него знает. Как оказалось — да. Он знал главное — как вывести Девина из равновесия, в прямом и переносном смысле.

На одну из первых пресс-конференций перед боем Райан прибыл на лошади. Выход к прессе — в стиле циркового шоу. Чуть вычурные наряды, с выдумкой, Хейни кричит, что от Райана пахнет алкоголем. В соцсетях — видео с косяком. В медиа он превращается в треш-блогера...

Райан общается с Флойдом Мейвезером, cсорится с Де Ла Хойей, потом снова дружит. Райан обличает тайные общества в голливудской и политической элите. Меняет тренеров — приходит к Деррику Джеймсу. Публикует монтаж спаррингов, где бьют Хейни. Превращает свою подготовку к бою в какое-то реалити-шоу в социальных сетях. Райана видели в клубе, где он глушил текилу, далее его преследуют люди из тайных обществ, Хейни и Райан толкаются на взвешивании на вершине небоскреба, Гарсия болтает, что идентифицирует себя как женщину и засудит соперника за нападение, и вот он с бутылкой пива на взвешивании, а еще Райан оскорбляет геев, причисляя к ним Девина Хейни (или наоборот, но это неточно).

Райан Гарсия. Фото Global Look Press

Девин на своем сайте просто продает футболки с надписью «Райан Гарсия не той расы! Мексиканцы — за Хейни». А затем вообще говорит, что дело в Райане, моя цель — величие, а это так, даже не соперник. Между тем Райан еще в начале этого процесса заявил: «99% того, что я делаю, — это троллинг». Но продолжил эксплуатировать современную повестку в соцсетях (тайное мировое правительство, педофилы в Голливуде, скандалы вокруг рэп-продюсера Пи Дидди), чтобы встраиваться в тренды, — и машинные алгоритмы выносят его публикации далеко за пределы сообщества фанатов боев. Просто так работают ключевые слова. Параллельно своими безумствами стирает из памяти людей то, как его уничтожил Джервонта Дэвис. И что настоящих больших побед у него и не было. Что он нужен всем, чтобы продать бой, потому что в том, что касается соцсетей и манипулирования публикой, он — мастер спорта, заслуженный. А в боксе — по сути разрядник, но с прокачанной харизмой и «медийкой». По крайней мере, именно так это выглядит.

Ставки, напомню, принимались из расчета -800 на Хэйни (поставишь $ 800 — выиграешь $ 100). И +500 на Райана (поставишь $ 100 — выиграешь $ 500). Гарсия большущий андердог! И вот уже публика поляризуется в двух направлениях. Для одних Девин Хейни настолько скучный, что хочется болеть (и ставить деньги) на Райана. Для других Гарсия ведет себя настолько отталкивающе, что вот уже они за Хейни. Райан — классический «хил» из реслинга (злодей-антагонист), и игра ему удается. И еще Деррик Джеймс — никогда не нужно списывать тренера, которому хочется реабилитироваться после черной полосы. Не вижу никакой особой химии у них с Гарсией, но план сработал!

Например, джеб — который он просто выставлял, а не бил. Хейни подсаживался чуть вниз, пытаясь скользнуть вперед, и тут же Райан бил жесткий хук в голову. После первого раунда казалось, что Девин справился, но на самом деле это соперник усыплял его бдительность. Публика недовольно свистела. Гарсия заигрывался, отходил к канатам и изображал shoulder-roll в стиле Флойда Мейвезера и Джеймса Тони. Не очень эффективно, потому что подставлял спину и фактически терял оппонента из виду. В шестом раунде Райан проснулся и щелкнул справа. Девин как будто ничего не понял и решил, что это Райану повезло. В седьмом раунде снова тем же приемом из первого раунда Гарсия отвлек внимание на выставленную левую руку, и пока взгляд Хейни пытался перефокусироваться — в голову ему прилетел хук. Нокдаун! Не флеш-нокдаун, настоящий, соперника вело, он пытался клинчевать, рефери разнимал боксеров, а Райан продолжал бить — даже после команды, в ответ на что Харви Док снял с Гарсии очко.

Райан Гарсия и Девин Хейни. Фото Getty Images

На мой взгляд, реф суетился и совсем не контролировал бой. И причина была в том, что он, как и Хейни, не до конца понимал, что происходит. То в замешательстве смотрел, как Девин атакует спину оппонента, то лез разнимать еще до клинча, пытался расталкивать оппонентов чуть ли не по разным углам, как-то избыточно, и это было на руку потерявшемуся Хейни, притом что за избыточные попытки держать соперника рефери его ни разу не предупредил.

Бой ускользал от Хейни. Гарсия ускользал от его джебов и правых. По всему получалось, что задолбить левой до полусмерти соперника он не мог. А при сокращении дистанции Райан и хуком бил опаснее, и многоударными сериями оппонента перебивал. В 10-м раунде Хейни снова побывал на полу, как раз после такого взрыва активности Гарсии, а затем еще раз хапнул удар, который не увидел, — но остался на ногах, с трудом. Райан Гарсия забирал чемпионские раунды, снова попадал и отправлял Хейни в нокдаун, отплясывал с опущенными руками перед финальным гонгом, и в целом Девин выглядел сломленным. Казалось, он слишком хорошо должен был знать соперника, но в глазах его читалось «что ты такое?!».

Ничья у одного судьи: 112-112, и двое других отдают победу Гарсии: 114-110 и 115-109. Титул Гарсия не получил, так как не сделал вес (и заплатил за это штраф), предположительно, злонамеренно, не стал лишать себя дополнительной энергии, сгоняя последние 3 фунта (почти 1,4 кг). Но получил корону, и метафорическую, и реальную — какой-то ювелир сделал ему такую для выхода к рингу, и ее же водрузили Райану на голову после финального гонга.

В антураже у Райана кроме короны в раздевалке была еще футболка с надписями «У меня на уме убийство» и «Девин Хейни, покойся с миром», в которой он разминался перед боем, играл струнный квартет (что-то очень драматичное!), заходил проверить Майк Тайсон, ну и вообще все это казалось глуповатым до боя, но заиграло совсем другими красками после.

Оказалось, что да, 99% всего это был троллинг, шоу, игра, но только для того, чтобы продать бой — а еще спрятать основной замысел. Ну, в общем, да — Райана есть за что ненавидеть. Но теперь он смело может сказать — да, я особенный, и спорить будет глупо.