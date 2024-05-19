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«Проявите уважения к Усику!» Что пишут после победы украинца над Фьюри

Отдел единоборств «СЭ»
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Тайсон Фьюри против Александра Усика 18 мая.
Фото Reuters
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Вечером 18 мая в Эр-Рияде прошел вечера бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри раздельным решением судей проиграл Александру Усику поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой в прямом эфире смотрели миллионы зрителей, в том числе известные бойцы — вот что они думают.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Усик почти прикончил Фьюри или Цыган опять впарил нам подделку?

Алекс Волкановски: «Все решил нокдаун. Не могу дождаться реванша!»

Теренс Кроуфорд: «Лучше проявите немного уважения к Усику. Он определенно кандидат на звание P4P-бойца №1 в мире. Я не хейтер. Он победил человека в более крупном дивизионе, показав то, что он уже сделал. Салют, брат!»

Тони Белью: «Отличный бой и правильное решение! Браво обоим мужчинам! Они оба были потрясающими, и это самый тяжелый бой в карьере обоих! Молодцы, две легенды».

Райан Гарсия: «Ничего страшного, оба мужчины — мои братья во Христе, и я рад за Усика. Поздравляю. Да благословит тебя бог, Усик».

Рэмпейдж Джексон: «Я хочу себе костюм как у Усика!»

Оскар де ла Хойя: «Усик! Ты самый плохой человек на планете!»

Джордж Камбосос: «Это было близко!»

Пол Малиньяджи: «Усик сходит с ума!»

Арнольд Аллен: «Великолепный бой и также хорошее решение».

Би Джей Пенн: «Какой бой! Снимаю шляпу перед Усиком, какая легенда!»

Хасим Рахман-младший: «Неоспоримый Усик! Невероятное выступление!»

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Александр Усик. Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением в бою века. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Волкановски
Александр Усик
Би Джей Пенн
Оскар Де Ла Хойя
Пол Малиньяджи
Тайсон Фьюри
Теренс Кроуфорд
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