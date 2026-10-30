Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: когда состоится бой за титул WBC, статистика и прогноз
- Когда и где пройдет бой Сауль Альварес — Кристиан Мбилли
- Статистика и данные Сауля Альвареса
- Последние бои Сауля Альвареса
- Статистика и данные Кристиана Мбилли
- Последние бои Кристиана Мбилли
- Прогноз на бой Сауль Альварес — Кристиан Мбилли
- Где смотреть трансляцию боя Сауль Альварес — Кристиан Мбилли в России и мире
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и представляющий Францию Кристиан Мбилли встретятся 31 октября 2026 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону — титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг), которым сейчас владеет Мбилли. Для Альвареса поединок станет первым после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года.
Когда и где пройдет бой Сауль Альварес — Кристиан Мбилли
Бой Сауля Альвареса и Кристиана Мбилли состоится в субботу, 31 октября 2026 года, на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок станет главным событием боксерского вечера и будет рассчитан на 12 раундов по три минуты.
Встреча пройдет в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг). Действующий чемпион мира WBC Кристиан Мбилли проведет первую защиту полноценного титула, а Сауль Альварес попытается вернуть пояс, которым владел ранее.
Изначально бой планировалось провести 12 сентября, однако его перенесли на 31 октября из-за задержки начала тренировочного лагеря мексиканца.
Точное время выхода боксеров на ринг пока не подтверждено. Ориентировочно — после 23.00 по московскому времени. Начало главного события зависит от продолжительности предыдущих поединков.
Статистика и данные Сауля Альвареса
Саулю Альваресу 36 лет. Мексиканец родился 18 июля 1990 года в Гвадалахаре. Профессиональную карьеру начал в 2005 году и за это время становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — от первого среднего до полутяжелого веса.
На счету Канело 63 победы, три поражения и две ничьи в 68 профессиональных поединках. При этом 39 раз мексиканец выигрывал нокаутом.
Основная статистика Сауля Альвареса:
- Возраст — 36 лет.
- Рост — 171 см.
- Размах рук — 179 см.
- Весовая категория — до 76,2 кг.
- Стойка — правша.
- Рекорд — 63 победы, 3 поражения, 2 ничьи.
- Победы нокаутом — 39.
За карьеру Альварес проиграл только трем соперникам: Флойду Мейвезеру в 2013 году, Дмитрию Биволу в 2022-м и Теренсу Кроуфорду в 2025-м. Все три поражения мексиканец потерпел решениями судей.
Последние бои Сауля Альвареса
Последний поединок Сауль Альварес провел 13 сентября 2025 года против американца Теренса Кроуфорда. Бой состоялся в Лас-Вегасе и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. В результате Канело лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
До этого мексиканец одержал три победы подряд. В мае 2024 года он победил соотечественника Хайме Мунгию, в сентябре того же года — американца Эдгара Берлангу, а в мае 2025-го — кубинца Уильяма Скалла. Все три встречи продолжались по 12 раундов и завершились решениями судей.
Последние бои Альвареса:
|13 сентября 2025 года
|Теренс Кроуфорд
|Поражение единогласным решением судей
|3 мая 2025 года
|Уильям Скалл
|Победа единогласным решением судей
|14 сентября 2024 года
|Эдгар Берланга
|Победа единогласным решением судей
|4 мая 2024 года
|Хайме Мунгия
|Победа единогласным решением судей
После поражения от Кроуфорда Альварес перенес операцию на локте и взял паузу в выступлениях. Бой с Мбилли станет для него возможностью вернуть чемпионский титул после длительного перерыва.
Статистика и данные Кристиана Мбилли
Кристиану Мбилли 31 год. Он родился 26 апреля 1995 года в Яунде (Камерун), но выступает под флагом Франции. В профессиональном боксе дебютировал в 2017 году.
За карьеру Мбилли провел 30 поединков, одержал 29 побед и один раз завершил бой вничью. Поражений у него нет. При этом 24 соперников француз победил нокаутом.
Основная статистика Кристиана Мбилли:
- Возраст — 31 год.
- Рост — 174 см.
- Размах рук — 183 см.
- Весовая категория — до 76,2 кг.
- Стойка — правша.
- Рекорд — 29 побед, 0 поражений, 1 ничья.
- Победы нокаутом — 24.
Мбилли отличается агрессивной манерой ведения боя, высоким темпом и большим количеством силовых ударов. В июне 2025 года он завоевал временный титул WBC во втором среднем весе, а в январе 2026-го получил статус полноценного чемпиона организации после освобождения пояса.
Последние бои Кристиана Мбилли
В предыдущем поединке Кристиан Мбилли встретился с представителем Гватемалы Лестером Мартинесом. Бой состоялся 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе, в одном боксерском вечере с противостоянием Альвареса и Кроуфорда. Встреча продлилась все десять раундов и завершилась ничьей раздельным решением судей. Мбилли впервые в профессиональной карьере не смог победить соперника.
До этого француз одержал несколько значимых побед. В июне 2025 года он нокаутировал поляка Мацея Сулецкого уже в первом раунде и завоевал временный чемпионский пояс WBC. В августе 2024 года Мбилли победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Последние бои Мбилли:
|13 сентября 2025 года
|Лестер Мартинес
|Ничья раздельным решением судей
|27 июня 2025 года
|Мацей Сулецкий
|Победа нокаутом в первом раунде
|17 августа 2024 года
|Сергей Деревянченко
|Победа единогласным решением судей
|25 мая 2024 года
|Марк Хеффрон
|Победа нокаутом в первом раунде
Поединок против Альвареса станет для Мбилли первым в статусе полноценного чемпиона мира WBC. Француз попытается сохранить пояс и нанести мексиканцу четвертое поражение в карьере.
Прогноз на бой Сауль Альварес — Кристиан Мбилли
Фаворитом предстоящего поединка считается Сауль Альварес. Несмотря на поражение от Кроуфорда и длительный перерыв, мексиканец обладает значительно большим опытом титульных боев и встреч с ведущими представителями мирового бокса.
Сильные стороны Канело — защита корпусом, точные контратаки и умение подстраиваться под манеру соперника. Мбилли, напротив, предпочитает постоянно идти вперед, прессинговать оппонента и наносить большое количество ударов.
Француз моложе на пять лет, а также превосходит Альвареса в росте и размахе рук. Однако агрессивный стиль Мбилли может оказаться удобным для контратакующего мексиканца.
Важным фактором станет физическая готовность Канело после операции и более чем годичного перерыва. Если мексиканцу удастся выдержать высокий темп соперника, его опыт и техническое мастерство могут стать решающими.
Коэффициент на бой
Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка Сауля Альвареса. Аналитики предлагают коэффициент на победу мексиканца — 1,30, на успех Кристиана Мбилли — 3,75. Ничья оценивается коэффициентом 22,00.
Эксперты ожидают, что противостояние продлится все 12 раундов. Коэффициент на полный бой составляет 1,31, на досрочное завершение — 3,30. Победу Альвареса решением судей можно выбрать за 1,71, а единогласным решением — за 2,06.
Где смотреть трансляцию боя Сауль Альварес — Кристиан Мбилли в России и мире
Прямую трансляцию боксерского вечера с главным боем Сауль Альварес — Кристиан Мбилли 31 октября 2026 года покажет международная стриминговая платформа DAZN (оплата российскими картами невозможна). Трансляцию боя в России можно найти в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».
Следить за событиями боксерского вечера, результатами поединков и итогом встречи Альвареса и Мбилли можно на сайте «Спорт-Экспресс».