Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: когда состоится бой за титул WBC, статистика и прогноз

Основная информация о бое.

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и представляющий Францию Кристиан Мбилли встретятся 31 октября 2026 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону — титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг), которым сейчас владеет Мбилли. Для Альвареса поединок станет первым после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года.

Когда и где пройдет бой Сауль Альварес — Кристиан Мбилли

Бой Сауля Альвареса и Кристиана Мбилли состоится в субботу, 31 октября 2026 года, на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок станет главным событием боксерского вечера и будет рассчитан на 12 раундов по три минуты.

Встреча пройдет в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг). Действующий чемпион мира WBC Кристиан Мбилли проведет первую защиту полноценного титула, а Сауль Альварес попытается вернуть пояс, которым владел ранее.

Изначально бой планировалось провести 12 сентября, однако его перенесли на 31 октября из-за задержки начала тренировочного лагеря мексиканца.

Точное время выхода боксеров на ринг пока не подтверждено. Ориентировочно — после 23.00 по московскому времени. Начало главного события зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Сауль Альварес. Фото Getty Images

Статистика и данные Сауля Альвареса

Саулю Альваресу 36 лет. Мексиканец родился 18 июля 1990 года в Гвадалахаре. Профессиональную карьеру начал в 2005 году и за это время становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — от первого среднего до полутяжелого веса.

На счету Канело 63 победы, три поражения и две ничьи в 68 профессиональных поединках. При этом 39 раз мексиканец выигрывал нокаутом.

Основная статистика Сауля Альвареса:

Возраст — 36 лет.

Рост — 171 см.

Размах рук — 179 см.

Весовая категория — до 76,2 кг.

Стойка — правша.

Рекорд — 63 победы, 3 поражения, 2 ничьи.

Победы нокаутом — 39.

За карьеру Альварес проиграл только трем соперникам: Флойду Мейвезеру в 2013 году, Дмитрию Биволу в 2022-м и Теренсу Кроуфорду в 2025-м. Все три поражения мексиканец потерпел решениями судей.

Сауль Альварес. Фото Getty Images

Последние бои Сауля Альвареса

Последний поединок Сауль Альварес провел 13 сентября 2025 года против американца Теренса Кроуфорда. Бой состоялся в Лас-Вегасе и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. В результате Канело лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

До этого мексиканец одержал три победы подряд. В мае 2024 года он победил соотечественника Хайме Мунгию, в сентябре того же года — американца Эдгара Берлангу, а в мае 2025-го — кубинца Уильяма Скалла. Все три встречи продолжались по 12 раундов и завершились решениями судей.

Последние бои Альвареса:

13 сентября 2025 года Теренс Кроуфорд Поражение единогласным решением судей 3 мая 2025 года Уильям Скалл Победа единогласным решением судей 14 сентября 2024 года Эдгар Берланга Победа единогласным решением судей 4 мая 2024 года Хайме Мунгия Победа единогласным решением судей

После поражения от Кроуфорда Альварес перенес операцию на локте и взял паузу в выступлениях. Бой с Мбилли станет для него возможностью вернуть чемпионский титул после длительного перерыва.

Кристиан Мбилли. Фото Getty Images

Статистика и данные Кристиана Мбилли

Кристиану Мбилли 31 год. Он родился 26 апреля 1995 года в Яунде (Камерун), но выступает под флагом Франции. В профессиональном боксе дебютировал в 2017 году.

За карьеру Мбилли провел 30 поединков, одержал 29 побед и один раз завершил бой вничью. Поражений у него нет. При этом 24 соперников француз победил нокаутом.

Основная статистика Кристиана Мбилли:

Возраст — 31 год.

Рост — 174 см.

Размах рук — 183 см.

Весовая категория — до 76,2 кг.

Стойка — правша.

Рекорд — 29 побед, 0 поражений, 1 ничья.

Победы нокаутом — 24.

Мбилли отличается агрессивной манерой ведения боя, высоким темпом и большим количеством силовых ударов. В июне 2025 года он завоевал временный титул WBC во втором среднем весе, а в январе 2026-го получил статус полноценного чемпиона организации после освобождения пояса.

Кристиан Мбилли. Фото Getty Images

Последние бои Кристиана Мбилли

В предыдущем поединке Кристиан Мбилли встретился с представителем Гватемалы Лестером Мартинесом. Бой состоялся 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе, в одном боксерском вечере с противостоянием Альвареса и Кроуфорда. Встреча продлилась все десять раундов и завершилась ничьей раздельным решением судей. Мбилли впервые в профессиональной карьере не смог победить соперника.

До этого француз одержал несколько значимых побед. В июне 2025 года он нокаутировал поляка Мацея Сулецкого уже в первом раунде и завоевал временный чемпионский пояс WBC. В августе 2024 года Мбилли победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Последние бои Мбилли:

13 сентября 2025 года Лестер Мартинес Ничья раздельным решением судей 27 июня 2025 года Мацей Сулецкий Победа нокаутом в первом раунде 17 августа 2024 года Сергей Деревянченко Победа единогласным решением судей 25 мая 2024 года Марк Хеффрон Победа нокаутом в первом раунде

Поединок против Альвареса станет для Мбилли первым в статусе полноценного чемпиона мира WBC. Француз попытается сохранить пояс и нанести мексиканцу четвертое поражение в карьере.

Кристиан Мбилли. Фото Getty Images

Прогноз на бой Сауль Альварес — Кристиан Мбилли

Фаворитом предстоящего поединка считается Сауль Альварес. Несмотря на поражение от Кроуфорда и длительный перерыв, мексиканец обладает значительно большим опытом титульных боев и встреч с ведущими представителями мирового бокса.

Сильные стороны Канело — защита корпусом, точные контратаки и умение подстраиваться под манеру соперника. Мбилли, напротив, предпочитает постоянно идти вперед, прессинговать оппонента и наносить большое количество ударов.

Француз моложе на пять лет, а также превосходит Альвареса в росте и размахе рук. Однако агрессивный стиль Мбилли может оказаться удобным для контратакующего мексиканца.

Важным фактором станет физическая готовность Канело после операции и более чем годичного перерыва. Если мексиканцу удастся выдержать высокий темп соперника, его опыт и техническое мастерство могут стать решающими.

Коэффициент на бой

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка Сауля Альвареса. Аналитики предлагают коэффициент на победу мексиканца — 1,30, на успех Кристиана Мбилли — 3,75. Ничья оценивается коэффициентом 22,00.

Эксперты ожидают, что противостояние продлится все 12 раундов. Коэффициент на полный бой составляет 1,31, на досрочное завершение — 3,30. Победу Альвареса решением судей можно выбрать за 1,71, а единогласным решением — за 2,06.

Кристиан Мбилли. Фото Getty Images

Где смотреть трансляцию боя Сауль Альварес — Кристиан Мбилли в России и мире

Прямую трансляцию боксерского вечера с главным боем Сауль Альварес — Кристиан Мбилли 31 октября 2026 года покажет международная стриминговая платформа DAZN (оплата российскими картами невозможна). Трансляцию боя в России можно найти в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за событиями боксерского вечера, результатами поединков и итогом встречи Альвареса и Мбилли можно на сайте «Спорт-Экспресс».