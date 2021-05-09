В 7 лет начал работать, в 14 бил взрослых мужчин, в 17 стал отцом. Кое-что из жизни Сауля Альвареса

Канело рассказывает о себе.

В ночь на 9 мая Сауль Альварес одержал 56-ю победу на профессиональном ринге. На огромном стадионе «Ковбойз» в присутствии 73 тысяч зрителей он сломал орбитальную кость Билли Джо Сондерсу, после чего секунданты отказались выпускать британца на девятый раунд. Примерно за неделю до боя на YouTube-канале Грэхэма Бенсингера начали выходить отрывки из большого интервью Сауля, где он рассказал массу фактов о себе. В течение недели мы будем публиковать наиболее интересные фрагменты. Сегодня — о том, как Альварес начал заниматься боксом.

Канело из многодетной семьи, у него пятеро братьев и две сестры. Четверо братьев занимались боксом профессионально — Ригоберто (27-4), Рикардо (24-3-3), Рамон (28-8-3, выступает до сих пор) и Виктор (0-2-1). Отец был против того, чтобы Сауль шел в бокс, однако в 13 лет будущий чемпион мира записался в секцию, плюс его тренировал старший брат Риго.

«Для меня было очень сложно наблюдать за тем, как разводятся мои родители. Я все это видел. Видел, к чему это все у них ведет. Я не знаю... Бог одарил меня сильным мышлением. Рос я с папой, и, конечно же, было много соблазнов там, где я жил (Альварес рос в Гвадалахаре. — Прим. «СЭ»), — наркотики, алкоголь и тому подобные вещи. Но никогда в своей жизни я не пробовал наркотики. Когда я открыл для себя бокс, в голове возникла мысль: «Это именно то, чем я хочу заниматься, и ничто меня не остановит».

Я был рядом с братом Риго во время его первого профессионального поединка. Именно тогда во мне и родилась любовь к боксу. Он подарил мне перчатки, в которых бился. Он всегда замечал, что я особенный, он видел мою храбрость. Люди рождаются с талантом, рождаются, чтобы стать кем-то. Мой брат был рожден для того, чтобы проложить мне путь к боксу.

Мои первые тренировки проходили в гараже Риго. В один прекрасный день он сказал: «Я больше не могу тренировать тебя. Ты слишком быстро учишься, и я уже не знаю, чему дальше тебя учить. Я боксер, и я уже не знаю, как тренировать тебя. Поэтому давай ты проведешь любительский бой». На том соревновании присутствовал Чепо (Эдди «Чепо» Рейносо — тренер Канело. — Прим. «СЭ»), и он тогда сказал моему брату: «Его противник очень большой и намного старше». В ответ на это мой брат заявил: «Нет, ну подождите. Увидите, что случится». В итоге я умудрился победить нокаутом во втором раунде. Далее Чепо говорит: «Да, он великолепен. Я хочу забрать его в зал». Так я познакомился с Чепо.

Когда мне было 14 лет, то самому возрастному боксеру, которого я нокаутировал, было что-то вроде 30–35 лет. Я был рожден для нокаутов.

Мне не нравилось учиться в школе. Я дебютировал в профессионалах в 15 лет, когда учился в восьмом классе. Это было спустя два года после развода родителей.

Учеба мешала моим тренировкам, плюс я подрабатывал у отца — у него был магазин мороженого. Я уже в пять лет хотел продавать мороженое, но отец тогда говорил: «Нет, еще рано». Так что мороженым я начал торговать в семь. В первый раз, когда я сел в автобус, чтобы продавать мороженое, я чувствовал себя некомфортно — потому что я рыжий, с веснушками. Из-за этого надо мной в детстве издевались. Не было такого, чтобы кто-то да не назвал бы меня рыжим. В детстве меня это раздражало.

Совмещать тренировки, учебу и работу было сложно. У меня в тетрадях была пустота, и я принял решение, что хочу заниматься боксом, а не учиться. Отец, конечно же, сильно разозлился. Он не хотел, чтобы я стал боксером. Он часто ругал меня, и мне приходилось убегать с работы — делать так, чтобы реже попадаться ему на глаза. И в один прекрасный момент я ему сказал: «Знаешь, как бы ты ни злился, ни ругал меня, но я никогда не оставлю бокс. Да хоть всю жизнь злись на меня, но я его не оставлю».

Я не жалею, что бросил учебу. Конечно, я не рассказываю об этом своим детям (у Альвареса три дочери и сын, все от разных матерей. — Прим. «СЭ»). Они должны учиться. Но я не жалею о том, что сделал, — обстоятельства вынудили меня так поступить. Я не жалуюсь. Благодаря этим обстоятельствам я являюсь тем, кем являюсь. Сейчас у меня есть возможность дать моим детям лучшее образование и благополучную жизнь.

Мой брат говорил, что я мог оставить спорт из-за того, что мне приходилось работать на автомойке — чтобы содержать себя и семью? Да это чушь. Я бы никогда не оставил бокс — ни при каких обстоятельствах. Я перешел в бокс не ради денег, а из-за любви к этому делу.

Я впервые узнал, что я стану отцом, когда мне было 16 лет (дочь Эмили родилась, когда Канело было 17. — Прим. «СЭ»). Тогда я решил, что буду жить с девушкой, и арендовал дом за 1000 песо в месяц (примерно 50 долларов. — Прим. «СЭ»). У меня часто спрашивают: «Ты много страдал?» Нет, я не страдал. Бывали проблемы с деньгами, так как приходилось платить за аренду, памперсы, молоко и другие вещи. Но я не страдал, потому что другого я не знал. Как я мог страдать из-за этого, если я ничего другого не знал? Я работал, чтобы прокормить семью, и когда выходил драться, то четко понимал, для чего именно мне нужны деньги. Но я стал боксером не ради денег».