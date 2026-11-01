Сауль Альварес вернул себе чемпионский пояс, Никита Зонь устроил раунд года

В очередном шоу из серии Ryadh Season Сауль Альварес вновь стал чемпионом в суперсреднем весе, а Никита Зонь мог, но не стал.

Бокс Профессиональный бокс: М'Билли — Альварес

План Саудовской Аравии был известен: спорт — это только малая часть стратегии, цель которой — привлечь сначала туристов, а потом и инвестиции в Эр-Рияд. Но в последнее время дела там не очень, в регионе неспокойно, над странами залива летают ракеты, атакован был даже аэропорт в столице Саудовской Аравии, из-за чего часть гостей и участников шоу добирались сложными маршрутами — через ОАЭ или Бахрейн.

Честно говоря, я предполагал, что шоу перенесут — и в другую страну, но оказалось, что риск организаторы оценили как невысокий, и, учитывая обстоятельства, им куда важнее было показать, что все в порядке, ситуацию контролируем, нефтедоллары не заканчиваются, так что праздничные шоу продолжаются. Кроме боя Альварес — Мбилли там запланированы ивенты лиги пощечин Power Slap Даны Уайта, реслинг-шоу WWE Crown Jewel и затем турнир Zuffa Boxing, все за две недели.

На сегодняшний бокс, кстати, доехали почти все участники, не было только оппонента Артура Биярсланова: Линдольфо Дельгадо сначала долго менял паспорт, затем получал визу, а потом тренер Роберто Гарсия выступил и сказал, что рисковать своим боксером не будет и тот никуда не поедет. Так что Биярсланов остался без боя. Остальных предупреждения о ракетных обстрелах не особенно впечатлили. Не настолько, чтобы отказаться от саудовских денег.

Сауль Альварес и Кристиан Мбилли. Фото Reuters

На этот бой Сауль Альварес выходил в статусе претендента, чемпионом был Кристиан Мбилли, уроженец Камеруна, выросший во Франции, а сейчас — житель Канады, впрочем, он сам говорит, что постоянно перемещается между Францией, Канадой и ОАЭ. Мбилли подходил к этой защите пояса без поражений, единственная ничья — в бою с Лестером Мартинесом, гватемальцем, который присутствовал здесь же, в рингсайде, наблюдая за тем, как Кристиан осуществляет мечту — свою и недавно скончавшейся матери: дерется с Альваресом.

Конечно, Саулю уже 36 лет, в ринге он как профессионал лет с 16, ауры непобедимости давно нет — после поражений от Мэйвезера в 2013-м и Бивола в 2022-м с ним недавно случился еще и Теренс Кроуфорд, перепрыгнувший через 2 категории и забравший пояса у мексиканца. И вроде бы ничего особенного, но молодой, агрессивный и непобеждённый чемпион — это вроде бы тот, кого Сауль должен был опасаться. Чемпионские титулы ему особо не нужны, рекламу на шортах можно продать на любой его бой, то же самое касается трансляции. Но для Сауля, как показывают его решения, важна репутация, важно тешить свое самолюбие такими челленджами, и потому Мбилли ему прекрасно подходил.

Стратегия Сауля в стартовых раундах — частые одиночные силовые удары и попытки контролировать ритм боя, замедлить Мбилли. А у того — попытки набрасывать серии и прятать там акцентированный удар. Ничего неожиданного, наверное. Только одно — Билли поддавливал, иногда даже припирал Сауля к канатам, но там не работал, то ли опасаясь, то ли это не укладывалось в план на бой.

Наверное, утром через день после Кристиан будет смотреть на свое отражение в зеркале и спрашивать: ну и чего? Изобразил боксера? Кого ты хотел обмануть? Чем собирался выиграть?

Сауль Альварес и Кристиан Мбилли. Фото Reuters

Мбилли неплохой боксер, не элитного уровня, где Флойд, Бивол и Кроуфорд, даже не рядом, но он мощный и здоровый, недостаток класса может компенсировать сырой мощью. Но 5-й раунд, 7-й, и не было никаких особых изменений в манере боя и тактике.

Сауль все так же работал как контрпанчер, и ему все нравилось, поединок и титул уплывали из рук чемпиона. Лестер Мартинес в рингсайде тоже удивлялтся — как я у такого Мбилли не выиграл?!

В чемпионских раундах я вывел формулу успеха Альвареса. Мбилли не умеет боксировать, когда не получается наносить урон. Он просто не понимает тогда, где эффективен и что ему делать дальше. Ему вдолбили в голову в углу, что в инсайде Альварес опасен, нужно держаться подальше, а постоянно отходя назад, он сломал единственное в своем стиле, что работало, на чем его бокс и строился. На уверенности в себе, давлении и мощи. Сауль контрударами пресекал давление, мощь Мбилли не подключал, а от этого и уверенности не было. И мексиканцу даже не нужно было ввязываться в обмен ударами или пытаться переработать оппонента.

Все судьи выставили счет в пользу Сауля Альвареса. Более чем ожидаемо, но все же — как он с Эдди Рейносо чувствует бой. Да, наверное Мбилли ошибся в тактике, но этот случай только доказывает, что победить этого мексиканца может кто-то особенный. А Кристиан Мбилли — нет, не такой.

Бокс Профессиональный бокс: Мунгия — Зон

В поединке Никиты Зоня и Хайме Мунгии тактики не было. Даже не уверен, что план был. Думаю, про этот бой нужно знать следующее — для того чтобы он был титульным, за пояс WBA, Мунгия заплатил, как пишут, отступные — обязательному претенденту Бектемиру Меликузиеву. Почему-то он не хотел драться с Беком, ему нужен был легкий бой. Именно так он и воспринимал Зоня. В позиции андердога Никита дерется обычно уверенно, ничто его не сдерживает, а энергии больше. Но предъявить в качестве инструмента он может разве что нестандартность и умение держать удар. Букмекеры видели Мунгию однозначным фаворитом, а на победу Зоня коэффициенты начинались с цифры 10.

Я ранее видел, как боксирует Никита из рингсайда и как оппоненты реагируют на его стойку, на торчащую под встречный удар голову, как даже опытные чемпионы вроде кубинца Арлена Лопеса слегка путаются. Мунгия имел все шансы закончить все быстро, в 4-м раунде, но не увидел эффекта от своих попаданий и не понял, что развивать надо. А в 6-м раунде уже Зонь почуял кровь, после какого-то неплохого попадания мексиканец зашел в угол и даже не подумал выйти оттуда, когда от Никиты посыпались удары под разными углами, в основном в голову. Как будто несколько раз он был близок, но рефери Тони Уикс смотрел внимательно и повода вмешаться не нашел. А затем и Никита чуть выдохся, Мунгия воспрял и вновь что-то попал в конце.

Никита Зонь и Хайме Мунгия. Фото Reuters

Хайме настолько верил в свой легкий бой, что ему даже никакого плана не нарисовали. Пришлось опять выезжать на упорстве и здоровье, благо Зонь не острый панчер и не умеет забирать раунды с минимумом действий. В итоге счет 116-112 и 117-111 дважды в пользу Мунгии, и как будто лучшие свои бои Хайме уже провел пару лет назад — против Деревянченко, Райдера, а затем и Альвареса, а теперь он давно не голодный и не злой.

И он не Альварес, который может просто забрать бой на классе, как сегодня. Возможно, нам всем уже поднадоел Альварес, но что-то держит его в боксе (кроме денег), и что-то не дает другим, более талантливым и ярким боксерам, с ним справиться. Можно любить то, что он делает (иногда), а можно просто признать, что Сауль — персонаж выдающийся, и по бою с ним отлично можно разделить боксеров на обычных и великих. Посредственностям он пока не проигрывал.