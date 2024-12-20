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Реванш года. Как Фьюри может отлупить Усика — и почему это не должно казаться невероятным

Усик и Фьюри во второй раз определят лучшего боксера-тяжеловеса
Андрей Баздрев
Обозреватель
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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И снова лучший боксер-тяжеловес нашего времени определяется в Эр-Рияде — в ночь на воскресенье, 22 декабря.

На пресс-конференции в Лондоне в октябре Усик оделся героем игры Hitman 47 — бритая голова, черный костюм, перчатки, дипломат, принес в сумке фото, где бьет Тайсона, — и Фьюри согласился эти фото подписать. Тогда же, на перекрестном интервью, британец давил: «Ты даже потрясенного меня, на ножках как у Бэмби, ударил раз десять и не мог нокаутировать, десять ударов в челюсть — и что? Тебе конец в реванше». Дальше добавил еще сколько-то нецензурных выражений, менеджер Усика сказал, что это грубовато, в ответ на что Тайсон отрезал: «Это не грубый язык — бойцовский».

Сейчас в Саудовской Аравии Фьюри разговаривает немного иначе.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: соперники 10 минут смотрели друг на друга после пресс-конференции. Что будет на взвешивании? Онлайн-трансляция

«Я дал уже 15 интервью, но не хочу это делать, мне не нужно продавать этот поединок, хочу выйти на ринг в субботу и надрать ему зад, — рассказывал Тайсон. — В этот раз у меня было достаточно спаррингов, я сосредоточен на цели. Не видел свою жену три месяца, ни с кем даже не разговаривал по телефону. Хочу отлупить его — и встретить Рождество со своей семьей».

Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

У всех этих разговоров есть грустный контекст. У жены Фьюри случился выкидыш за день до первого боя с Усиком, и хотя она старалась не рассказывать ему деталей всего, в день боя Тайсон уже понимал, что это произошло. Вспоминается, как боксер про свое детство рассказывал: что у его матери было 14 беременностей, но только четверо из детей выжили... Является ли это объяснением его поражения? Нет, разумеется. Это лишь одна из причин, по которой он мог быть не до конца сфокусирован на Усике. Но другая причина — это склад ума и вообще отношение к жизни самого Тайсона. Во всех последних поединках ему не приходилось выкладываться на 100 процентов. После реванша и третьего боя с Уайлдером все было слишком легко, играючи — и, как иногда бывает, боксер может разучиться работать в полную силу. Как минимум теряется чувство опасности и навык сохранять концентрацию все раунды от начала и до конца. Первая половина складывалась для Фьюри неплохо, и в тот момент, когда он расслабился, случился нокдаун, который, в сущности, стоил ему боя.

Фьюри проиграл прежде всего психологически в глазах многих болельщиков. И никто всерьез даже не обсуждает то, что решение судей — не единогласное. Многие вообще уверены, что там был разгром британца, но если смотреть бой, разбираясь в боксе, — крайне близкий поединок, где если б не нокдаун, то кто его знает... А с другой стороны, рефери мог не отсчитывать нокдаун, когда Тайсон находился на канатах, и дать Усику добивать его дальше. Что произошло бы тогда? Допущение, недосказанность, альтернативные концовки, целая мультивселенная со множеством вариантов. Итак, с чем мы подошли к реваншу? Почему он станет (или не станет) другим?

Шугар Хилл Стюард, Тайсон Фьюри и&nbsp;Алексей Дронов. «На тренировке Тайсон и его команда включают музыку, могут потанцевать». Интервью русского боксера, который помогал Фьюри перед боем с Усиком

У Тайсона не было свежезаросшего рассечения, которое ограничивало спарринги в прошлый раз. Он, похоже, сконцентрировался на поединке и минимизировал контакты с людьми, даже с семьей, сократились кривляния и прочее: Фьюри просто подчеркивает в каждом интервью свои намерения — выиграть нокаутом и забрать пояса.

Реванши Тайсон проводит, как правило, лучше, чем первый бой. Макдермот, Чисора, Уайлдер — во второй раз и иногда в третий Фьюри разбирался более чем убедительно после невнятного первого боя. Но при этом технически Усик разнообразнее всех этих ребят, опытнее в чемпионских схватках, обладает более высоким бойцовским интеллектом. И у него могут оказаться не раскрытые пока козыри. Как шахматисты видят доску иначе, чем любители, по первым движениям фигур определяют, что за партию играет оппонент, и подбирают свои действия, так и Усик смотрит на бой целиком, видит перед глазами все 12 раундов, вероятные ходы для себя и для соперника. А главное — примерно просчитывает, в каком раунде он прибавит, взвинтит темп, добавит в скорости или сместит акценты. Его главное оружие — темп и ритм, и здесь может быть бесконечное число вариаций.

Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

Главное оружие Фьюри, которое может работать против Усика, — не мощь, не грубая сила и не апперкот (точно не он). Это непоколебимая уверенность в своей стратегии, где он не будет пытаться изменить что-то, реагируя на действия соперника, не даст себя сбить. Это асимметричность атак, нечитаемый ритм, постоянные неожиданные действия, чтобы держать в напряжении. И это — атаки в корпус. Все неприятности Усика в бою всегда сопряжены с пропущенными ударами в область живота. Уверен, он не даст себя уничтожить прямолинейным атакам в печень, но если что-то и способно причинить ему боль, то это попадания в область под ребрами. Неприятно оппоненту Тайсона становилось после ударов в корпус от Бетербиева, Дюбуа, Фьюри в первом бою, да и Чисоры тоже... И у Фьюри в мае получалось создавать эти ситуации для таких атак, но накопительного эффекта он не добился, потому что Усик круто восстанавливается, маниакально сосредоточен на цели, а Тайсон вел себя как балбес в ринге, хотя и очень опасный.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Многим теперь кажется, что Усик снова сразу же возьмет бой под контроль (этого и в первом бою не было), при желании найдет способ уронить Тайсона (на мой взгляд, сказался класс Усика — рефлексы и везение в эпизоде), да и вообще Александр всего лучшего не показал (может оказаться самообманом). Как и уверенность некоторых в том, что Тайсон замедлился во второй половине боя не из-за слабой подготовки, а потому что Усик его съел своим движением (тоже может быть не так).

В целом есть ощущение, что новый чемпион выступил на своем обычном очень высоком уровне, а британец — схалтурил, ну потому что привык так — в других боях прощалось. И значит, Фьюри может лучше. И если исходить из того, что Усик подошел к пределу своих возможностей в этом весе, то все теперь в руках Тайсона. А если нет, то нам придется переписать все, что мы знаем о боксе в тяжелом весе, и отныне оценивать всех великих через призму того, как бы они смотрелись против Усика. А оно нам надо? Мне кажется, мы к этому не готовы.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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«Я заставлю его страдать!» Фьюри и Усик провели последнюю пресс-конференцию перед реваншем

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