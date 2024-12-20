Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

20 декабря, 23:15

Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: время начала, как смотреть, что стоит на кону (главное о реванше)

Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 пройдет в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: реванш боксеров пройдет в ночь на 22 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
Александр Усик vs Тайсон Фьюри.
Фото «СЭ»
Александр Усик и Тайсон Фьюри: финальная дуэль взглядов перед реваншем после церемонии взвешивания 20 декабря 2024 года
Александр Усик — Тайсон Фьюри: финальная дуэль взглядов после церемонии взвешивания.
Фото Getty Images
1/2

Все, что нужно знать о главном событии в мире бокса.

В выходные пройдет повторный бой между двумя лучшими боксерами современности в супертяжелом весе — украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок возглавит вечер бокса в Эр-Рияде. Приводим основную информацию о противостоянии Усик vs Фьюри, статистику и результаты соперников, прогнозы и расклады, а также где и как можно посмотреть реванш.

Дата и время начала реванша Усик vs Фьюри

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут второй бой в 2024 году. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря. Ориентировочное время начала — 1.30 по московскому времени.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Реванш года. Как Фьюри может отлупить Усика — и почему это не должно казаться невероятным

Кард турнира и формат боя Усик — Фьюри 2

В андеркарде реванша Усика и Фьюри пройдут семь боев. Турнир начнется 21 декабря в 19.00 мск.

Полный кард вечера бокса в Эр-Рияде 21 декабря

  • Александр Усик (Украина, 22-0) — Тайсон Фьюри (Великобритания, 34-1-1)
  • Сергей Богачук (Украина, 24-2) — Ишмаэль Дэвис (Великобритания, 13-1)
  • Мозес Итаума (Великобритания, 10-0) — Демси Маккин (Австралия, 22-1)
  • Джонни Фишер (Великобритания, 12-0) — Дэйв Аллен (Великобритания, 23-6-2)
  • Питер Макгрейл (Великобритания, 10-1) — Рис Эдвардс (Уэльс, 16-0)
  • Исаак Лоу (Великобритания, 25-2-3) — Ли Макгрегор (Шотландия, 14-1-1)
  • Даниэль Лапин (Украина, 10-0) — Дилан Колин (Франция, 14-0)
  • Андрей Новицкий (Украина, 13-0) — Эдгар Рамирес (Мексика, 10-1-1)

Формат боя Усика и Фьюри — 12 раундов по три минуты. Если победитель не будет определен досрочно (нокаут, технический нокаут, отказ боксера или его секундантов, дисквалификация), то его назовут три судьи (единогласным или раздельным решением большинства).

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик. 18 мая 2024 года. Эр-Рияд
Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Getty Images

Как закончился первый бой Усика и Фьюри

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Тогда Фьюри выставил пояс WBC, а Усик — пояса WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. Александр победил раздельным решением судей и стал первым с начала века абсолютом в супертяжелом весе — 114:113, 113:114 и 115:112.

Бой Александра Усика и&nbsp;Тайсона Фьюри в&nbsp;мае 2024 года. Усик отправил Фьюри в нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира. Как проходил первый поединок украинца и британца

Что стоит на кону в реванше Усика и Фьюри

Боксеры сразятся за чемпионские титулы по версиям WBA-Super, WBC, WBO, IBO, The Ring. Летом Усик оставил вакантным ранее выигранный титул IBF из-за невозможности провести обязательную защиту в этой организации по пункту о незамедлительном бое-реванше с Фьюри.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. «Заверши дело, я хочу трилогию!» Третий бой Усика и Фьюри — это реально?

Рекорд, статистика и последние результаты Усика и Фьюри

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне и одержал 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

Олимпийский чемпион-2012 и бывший чемпион в полутяжелом весе поднялся в супертяжи в 2019 году. Завладел поясами WBA-Super, IBF, WBO, IBO после победы в первом поединке с Энтони Джошуа в сентябре 2021-го, а во втором в августе 2022-го добавил титул The Ring.

Боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Reuters

Результаты последних боев Александра Усика

19 мая 2024 года

Тайсон Фьюри (34-1-1)

Победа, SD

12 / 3.00

22-0

27 августа 2023 года

Даниель Дюбуа (22-2)

Победа, TKO

9 / 1.49

21 августа 2022 года

Энтони Джошуа (28-4)

Победа, SD

12 / 3.00

26 сентября 2021 года

Энтони Джошуа (28-4)

Победа, UD

12 / 3.00

30 октября 2020 года

Дерек Чисора (35-13)

Победа, UD

12 / 3.00

Фьюри 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

В 2015 году после победы над Владимиром Кличко Фьюри стал чемпионом по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring, но утратил эти титулы из-за допингового отстранения. В феврале 2020-го Тайсон завоевал и затем до мая 2024-го удерживал титул по версии WBC.

Боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото AFP

Результаты последних боев Тайсона Фьюри

19 мая 2024 года

Александр Усик (22-0)

Поражение, SD

12 / 3.00

34-1-1

29 октября 2023 года

Фрэнсис Нганну (0-2)

Ничья, SD

10 / 3.00

34-0-1

3 декабря 2022 года

Дерек Чисора (35-13)

Победа, TKO

10 / 2.51

23 апреля 2022 года

Диллиан Уайт (29-3)

Победа, KO

6 / 2.59

23 февраля 2022 года

Деонтей Уайлдер (43-4-1)

Победа, TKO

7 / 1.39
Шугар Хилл Стюард, Тайсон Фьюри и&nbsp;Алексей Дронов. «На тренировке Тайсон и его команда включают музыку, могут потанцевать». Интервью русского боксера, который помогал Фьюри перед боем с Усиком

Данные Усика и Фьюри перед реваншем

Рост Тайсона Фьюри составляет 206 сантиметров, рич (размах рук) — 216 см.

Британец перед первым боем с Усиком показал вес 118,8 кг. Официальный вес Фьюри перед реваншем — 127,4 кг.

Рост Александра Усика — 191 см, рич (размах рук) — 198 см.

Украинец перед первым боем с Фьюри весил 101,4 кг. Официальный вес Усика перед реваншем — 102,5 кг.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик

Сколько заработают Усик и Фьюри за реванш

Официально суммы гонораров Усика и Фьюри не называются.

По данным The Sportster, в повторном бою общий призовой фонд составит около 190 миллионов долларов (150 миллионов фунтов стерлингов), а пропорция распределения гонораров сместилась от британца к украинцу — 40 на 60. Усик гарантированно получит около 114 миллионов долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов.

По данным Independent, в первом бою призовой фонд составлял 150 миллионов долларов, а пропорция распределения гонораров — 70 на 30 в пользу британца. Фьюри гарантированно получил 76 миллионов долларов, а Усик заработал 65 миллионов.

Все эти суммы — до вычета налогов и без процента от продаж платных трансляций боев.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу

Что говорят Усик и Фьюри перед реваншем

Соперники во время разогрева повторного боя несколько раз пообещали забрать победу. Фьюри считает, что уверенно провел первый поединок, снова рассчитывает на свой успех и хочет получить трилогию, Усик обещает выиграть во второй раз.

«Я хочу бить его по лицу, пока его щеки не покраснеют. Но я не забываю о том, что мне надо оставаться спокойным», — сказал Усик.

«В субботу ждите серьезного Цыганского Короля. Я сосредоточен. Я нанесу ему максимальный урон и причиню боль. При подготовке я ни на что не отвлекался. Мне предстоит бой с человеком, который хочет сбить мне мозги и все отобрать. Я отошел от всей своей обычной жизни — не брал в руки телефон, даже не брился. Я стал дикарем», — сказал Фьюри.

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри на пресс-конференцией 19 декабря 2024 перед боем
Александр Усик и Тайсон Фьюри: дуэль взглядов после пресс-конференции.
Фото Reuters

Дуэль взглядов Усика и Фьюри

В четверг Усик и Фьюри провели длительную дуэль взглядов после пресс-конференции. Боксеры больше шести минут смотрели друг на друг, а первые попытки их развести оказались неудачными. Тайсон начал все громче и громче обращаться к сопернику, Александр в итоге принялся ему коротко отвечать. Только после десяти минут стердауна организаторам удалось развернуть противников и закончить мероприятие.

Еще одна дуэль взглядов прошла в пятницу после официального взвешивания. На этот раз она заняла около десяти секунд, после чего Фьюри отвернулся от Усика.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. «Я заставлю его страдать!» Фьюри и Усик провели последнюю пресс-конференцию перед реваншем

Кто фаворит и прогнозы на бой Усика и Фьюри

Усик считается фаворитом: коэффициент на его победу на неделе боя составил 1.60, на победу Фьюри — 2.57. Коэффициент на ничью — 15.00.

Экс-чемпион мира британец Тони Беллью напомнил, что одним из немногих прогнозировал победу Усика в первом бою, а теперь снова отдает ему предпочтение.

«В матче-реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но в конечном счете Усик — лучший природный тяжеловес по боксу, которого я когда-либо видел. Никогда не думал, что он будет достаточно большим для тяжелого веса. Думаю ли я, что Фьюри совершенно не в себе? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я снова склоняюсь к Усику. Я думаю, что это будет очень равный бой, и я думаю, что Усик выиграет его по очкам», — сказал Беллью. (Britain's News Channel)

Тайсон Фьюри. «Тайсон бьет достаточно, чтобы свалить украинца». Прогнозы на бой Фьюри — Усик

Другой боксер, соотечественник Фьюри, британец палестинского происхождения Амир Хан верит, что Тайсон все же сможет взять реванш после первого поединка с Усиком.

«Думаю, что на этот раз Фьюри учтет ошибки, допущенные в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя просто стоять перед Усиком. Считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом реванше Тайсон выглядит всегда намного лучше. Он нокаутирует Усика в поздних раундах», — сказал Хан. (BoxNation)

Александр Усик и Тайсон Фьюри: финальная дуэль взглядов перед реваншем после церемонии взвешивания 20 декабря 2024 года
Александр Усик — Тайсон Фьюри: финальная дуэль взглядов после церемонии взвешивания.
Фото Getty Images

Во сколько начнется и где смотреть трансляцию боя Усик — Фьюри 2

Ориентировочное время начала главного события вечера Усик vs Фьюри — около 1.30 по московскому времени 22 декабря. Вечер бокса стартует 21 декабря в 19.00 мск.

Международную трансляцию будут вести онлайн-платформа DAZN и кабельный канал ESPN+.

В России нет официальной трансляции боя. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша Усик — Фьюри. В лайве также будут доступны видеоплееры с прямым эфиром всего вечера бокса и его главного события Усик vs Фьюри.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости