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Усик и Фьюри взвесились и встретились в последний раз перед боем. Осталось только выйти в ринг

Усик и Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем-реваншем
Отдел единоборств «СЭ»
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
Тайсон пополнел, а вес Александра почти не изменился.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тайсон Фьюри проведет реванш с Александром Усиком. В первом поединке в мае 2024-го Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри. Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: время начала, как смотреть, что стоит на кону (главное о реванше)

За два дня до боя состоялась пресс-конференция, на которой боксеры обменялись короткими репликами, а затем 10 минут смотрели друг другу в глаза во время дуэли взглядов. А за сутки до поединка Усик и Фьюри встретились в последний раз до выхода в ринг — на церемонии взвешивания.

Усик показал на весах 102,5 кг — это на 1,1 кило больше, чем в первом поединке (тогда было 101,4 кг). Фьюри за день до поединка весит целых 127,5 кг — почти на 9 кг больше, чем в первом бою (тогда он весил 118,8 кг). При этом на весы британец встал в одежде, в том числе он был в кожаной куртке, а также не стал снимать обувь.

Если в первом поединке боксеры затянули с дуэлью взглядов, то в этот раз все прошло быстро. Усик и Фьюри на дистанции осмотрели друг друга, и никто даже не стал затевать потасовку, как это обычно у них происходило. Оба были настроены на сам бой.

Один из самых больших реваншей состоится столице Саудовской Аравии в ночь на 22 декабря. Ориентировочное время начала — 1.30 мск.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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