«На тренировке Тайсон и его команда включают музыку, могут потанцевать». Интервью русского боксера, который помогал Фьюри перед боем с Усиком

Алексей Дронов был спарринг-партнером Фьюри перед реваншем.

В ночь с 21 на 22 декабря (около 1.30 мск) в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, который возглавят Александр Усик и Тайсон Фьюри. Украинец и британец проведут бой-реванш. В первом поединке Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Фьюри к реваншу готовился на Мальте, где одним из его спарринг-партнеров был боксер Алексей Дронов, чемпион России в категории свыше 92 кг и победитель юношеских ОИ.

В интервью «СЭ» Дронов рассказал:

как попал в лагерь Фьюри

о дружелюбной атмосфере в зале

о спаррингах с Тайсоном

о его подходе к тренировкам

и о многом другом.

В России тренер — как отец. В США — все на платной основе

— Алексей, просматривал твою любительскую карьеру и увидел, что в 16 лет ты ездил на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Чем этот турнир запомнился?

— Честно говоря, было неожиданно, что такой масштаб у этих соревнований. Изначально предполагалось, что всего будет шесть участников в каждом весе. Мы были после юниорского чемпионата мира и не ждали чего-то грандиозного. Но вышел настоящий спортивный фестиваль. Огромная Олимпийская деревня, классная атмосфера, очень много людей, атлетов — порядка трех-четырех тысяч, по-моему. И размах прямо поразил.

— А сама победа — она тебе дала что-то в плане дальнейшего продвижения?

— Да, безусловно, [благодаря победе] уже есть определенное имя, ты становишься известен в узких кругах. Тренеры тебя знают, пропускают к тренировочным кэмпам, к сборам со старшей командой. Так что да, тот успех дал определенное преимущество.

— Ты сейчас двигаешься по профессиональной линии, а в будущем думал о том, чтобы выступить на взрослых Олимпийских играх?

— Конечно, такие мысли есть. Это мечта детства, вместе с отцом смотрел и лондонские Игры [2012 год], и бразильские [2016 год]. Было желание представлять свою страну на Олимпиаде в Париже, но сами знаете, какие обстоятельства. Если будет возможность, в будущем хотелось бы, но мне кажется, что, скорее всего, такого шанса не будет.

— Ты же еще побеждал на чемпионате России в категории свыше 92 килограммов. Если сравнить любительских боксеров в России и новичков из США, с которыми ты сейчас пересекаешься на спаррингах, есть ли разница в уровне?

— С новичками особо не пересекаюсь, я так много залов не посетил. Во Флориде мы ездили на постоянной основе в Майами, в зал Кинг-Конга у Луиса Ортиза. Там спаррингуем с кубинцами. Там вообще очень много больших ребят, с которыми можно поспарринговать — это большое преимущество. Есть также зал, где тренируюсь на постоянной основе. Туда иногда приходят дети, но, конечно, уровень подготовки наших молодых ребят и в Штатах вообще отличается. И отношение тренеров к ребятам... В России тренер — как отец. Он тебе уделяет много внимания. Очень часто боксеры это не ценят и относятся как к должному. А в Америке все на платной основе. Просто за деньги. Час прошел, они побыстрее избавляются от ребят и занимаются своими делами.

— Чисто рыночные отношения.

— Да, потребительские.

Тайсон Фьюри на тренировке с командой. Фото соцсети

Фьюри сам себя всегда заводит. И в беге, и на спаррингах

— Почему твоя профессиональная карьера началась в США? Кто-то этому поспособствовал?

— Да, после чемпионата России поступило хорошее предложение через одного из моих тренеров — Джафарова Зубера Гаджиевича. Приехал в Штаты, познакомился с людьми. Все понравилось, и после чемпионата мира уже было принято окончательное решение перейти в профессионалы. Потому что олимпийских перспектив не было, и люди очень хорошо отнеслись, предоставили хорошие условия. Особо думать не пришлось.

— Правильно понимаю, что, кроме Тайсона Фьюри, о котором мы еще поговорим, с большими именами ты пока не пересекался?

— Я спарринговал с Джаредом Андерсоном, но недолго, буквально две недели. Это было где-то за месяц до его последнего поединка с Баколе. Но мне нужно было уехать, чтобы сдать экзамены, так что на основную часть подготовки я не попал. Вначале спарринговал с ним по четыре-шесть раундов.

— Как тебе работа Андерсона?

— Очень умный, чувствует дистанцию, хороший тайминг, взрывной. Это очень большой опыт, хороший. Благодарен, что такая возможность выпала.

— А на кого учишься, кстати?

— Я учусь в Ставропольском государственном аграрном на специалиста в сфере сервиса и туризма. Уже магистратура пошла.

— Как ты попал в лагерь к Фьюри?

— Мы начали работать с Шугаром Хиллом, и после спарринга как раз с Джаредом Андерсоном он понял, что я могу менять стойки и довольно успешно «работаю в левше». И тогда пошли первые разговоры. Он сказал, что возьмет меня в следующий лагерь. Он вообще сделал все для того, чтобы я сюда попал. Как и моя команда. Сейчас особенно сложно с документами.

— А почему лагерь проходил на Мальте? Нестандартное место.

— Как я понял, в этом были заинтересованы представители туристической компании, они выделили бюджет. Здесь шикарные условия и для самого Тайсона, и для спарринг-партнеров. На самом деле тут очень классный климат. 17-18 градусов в середине декабря — отличная погода и для тренировок, и для прогулок на улице. И в целом чтобы было меньше рисков заболеть.

— Видел в соцсетях ролик, где вы всей командой совершаете пробежку по улицам Мальты. С этого каждый тренировочный день начинался?

— Нет, бег у нас проходил два раза в неделю. Был длинный бег, то есть в горы, на спуске. Были спринты в горы — ну, спринты с наклоном. Не то чтобы здесь большие горы, но зато постоянные перепады. Выходит довольно продуктивная работа. В последний день мы делали бег с ускорениями, и намного легче чувствовалось. И сам Тайсон очень сильно прибавил.

— Удивлял тебя выносливостью своей?

— Я не заметил, чтобы у него были проблемы с выносливостью. Держит темп, если нужно, то ускоряется в гору, даже когда просто бежим. Тайсон сам себя всегда заводит, он себя заставляет, где нужно. Постоянно себя испытывает — и не только на беге, но и на спаррингах. Каждую сессию выкладывается на полную.

— Мальта — не очень спортивная страна. Фьюри узнавали на улицах?

— Да, во время каждой пробежки кто-то обязательно кричит: «Let's go, champ!» («Вперед, чемпион!» — англ.). Вообще много чего кричали, не буду повторять. Подходили, фотографировались, кто-то на бегу с ним фотографировался, кто-то на камеру снимал. Но, как правило, просили тренировочный процесс не снимать. Было одно место, где мы постоянно ускорялись на подъем. А люди проходят, видят Тайсона Фьюри и начинают снимать. И людей разгоняли.

— Ты не хочешь повторять, что еще кричали Фьюри. Было что-то негативное?

— Нет, кричали только в поддержку, но просто там чуть нецензурно.

Фото соцсети

В жизни Фьюри очень приветливый и уважительный

— Как много вы с Тайсоном спарринговали?

— Спарринги проходили четыре раза в неделю, очень много специальной работы. В среду и субботу бокса вообще не было. Но каждая боксерская тренировка сопровождалась спаррингами. В первый раз я зашел вообще на один раунд. В следующий раз уже четыре. А вот в последнем спарринге, который был позавчера, семь раундов сделал.

— А какие задачи тебе ставил тренерский штаб?

— Это уже вопрос о тактике, я не могу о таких вещах распространяться, извините.

— Наверное, тебе нужно было копировать стиль Усика, тем более ты тоже левша.

— Безусловно. Да, копировать стиль в какой-то степени. Но это делать очень сложно, Усик — мастер своего дела. Я старался работать и в своей манере. Свое тоже добавлял. Никто не запрещал.

— Чем-то Тайсона удивлял?

— Наверное, у него надо будет спросить.

— То есть он не давал тебе обратную связь?

— Мы общались. Где-то я ему что-то говорил. Но, как правило, старался не навязываться, не доставать. Понимаю, что на него идет огромное давление, люди постоянно его настигают, скажем так. Приходим в зал на ОФП, и там... Зал очень хороший, но были допущены и посторонние. Все подходят, человек шесть-семь может за тренировку подойти — сфотографироваться, что-то сказать... Когда Тайсон сам хотел начать диалог, он его начинал, мы общались — он очень приветливый и уважительный. Нет такого, как люди думают. На камеру он играет роль. Он эпатажный, да. Но в то же время очень уважительный.

— А Фьюри в спаррингах работает на полных мощностях?

— Я приехал на такой этап, когда был самый разгар спаррингов. Здесь уже он выкладывался, и ребята выкладывались, чтобы его до лимитов толкать. То есть были уже настоящие спарринги, реально приближенные к бою.

— Без шлемов?

— Не-не, в шлемах. Перчатки — 18 унций. Но я имею в виду, что все очень остро, все работают на полную мощность, никто никого не жалеет.

— Получалось тяжелый спарринг ему дать? Такой, чтобы он запыхался.

— Не знаю, это будет нескромно звучать, если я такое скажу, но... Я старался выложиться. Надеюсь, что был полезен ему в этом тренировочном лагере. Только так могу ответить.

— Просто интересно, мог ли Тайсон сорваться на какую-то рубку? Может быть, друг друга вы потрясали в спаррингах.

— Нет, такого не было. Если бы даже кто-то потряс, здесь бы не позволили добивать или еще что-то делать.

— А кто из спарринг-партнеров давал Фьюри самые тяжелые спарринги?

— Наверное, тот, кто последний заходил, потому что он уже подуставший был. Но к концу тренировочного лагеря он уже любой темп держал и очень хорошо восстанавливался. То есть все в хорошей форме — благо все хорошо прошло.

— Удар Тайсона — самый тяжелый из тех, которые тебе приходилось принимать в спаррингах, в боях?

— Самый тяжелый, наверное, это отцовский подзатыльник (смеется). Шутки шутками, но тяжелый удар, особенно если он попадает точно. Тайминг у него хороший, в силу своего опыта он знает момент, когда поймать. Да, у него очень приличный удар.

Тайсон Фьюри. Фото соцсети

Фьюри очень серьезно настроен на Усика. Его форма просто отличная

— Есть такой боксер Невин Пайкич, он стал первым, кто уронил Фьюри в бою. Он говорил, что Тайсон всегда стоит после любого удара. Помнишь случай, когда в зале Фьюри проявил волю?

— Он постоянно себя заводит и заставляет работать. То есть после тяжелых спаррингов он мог еще сделать пять-шесть раундов на снарядах. И он как мотиватор — ты смотришь на него и хочешь его превзойти даже на тренировке, тоже себя заставляешь. В зале была такая здоровая спортивная конкуренция.

— Ирландец Шон Тернер мне рассказывал, что Фьюри ему платил за спарринги по 100 фунтов за 3 минуты. Сейчас расценки отличаются?

— Откровенно говоря, не разговаривал ни с его менеджером, ни с тренером по поводу оплаты. Пока что я не знаю. Если что, я вам позже напишу. (Смеется.)

— То есть в принципе речи о деньгах не было?

— Нет, в первую очередь была цель получить опыт, вообще сюда попасть, поработать с таким боксером.

— Тайсон на тренировках расслаблен или сфокусирован?

— Расслаблен, с ним приходит его команда, они включают музыку, в ходе разминки могут потанцевать, у них свой юмор в силу менталитета и сленга. По-своему шутят друг над другом, то есть у них все довольно-таки дружелюбно, расслабленно.

— А какие-то могут быть шутки в принципе?

— Я человек с Кавказа, и у нас такие шутки немного неприемлемы, но в чужой монастырь со своим уставом не придешь. Они между собой только так шутили. Я даже особо не слушал, но там нецензурного очень много. По-доброму, естественно, без какого-то контекста, просто подколоть, в шутку что-то сказать. Иногда забавно было это слышать, да.

— Я так понимаю, что у Тайсона руководит тренировочным процессом Шугар Хилл? От него какие-нибудь замечания во время тренировок Фьюри ты можешь припомнить?

— Ну, как правило, он по заданию мог поправить. Мог похвалить что его, что меня за какое-то действие. Когда кто-то кого-то провалил, наказал. То есть такие вещи он подмечает. Ну, в основном все внимание, естественно, было на Тайсоне, и он ему давал установки.

Шугар Хилл Стюард и Алексей Дронов. Фото соцсети

— Вы пару раз в неделю бегали. А качкой Фьюри занимается в зале?

— У него есть его тренер по ОФП. Да, мы приходили в этот зал тоже два раза в неделю. Но тренировка вся направлена на боксерские движения, то есть никакого тяжелого железа, в основном работа с резиной, с медицинболами. Все очень интенсивно, были блоки в формате круговой тренировки. И Шугар тоже — он свои задания там дает. У них, естественно, коммуникация между тренерским штабом — предварительно решают, что он будет делать. Но все только боксерское.

— То есть от груди, становая — он не делает?

— Нет, вообще. Такого я не видел. Возможно, он это делает в межсезонье или за пару месяцев, но сейчас, когда я уже приехал, именно все узконаправлено на бокс.

— Ты говоришь, что они между собой общаются панибратски, подшучивают друг над другом, прикалываются. А как Фьюри об Усике отзывается во время лагеря? То есть как в медиа — кроликом может его назвать — или уважительно?

— Он очень серьезно на него настроен и во время тренировок он обсуждает с Шугаром, что потенциально тот будет делать. То есть он не относится к нему так же, как было в интервью. Все очень серьезно.

— Тайсон — уникальный боксер: не атлетичный, с психологическими проблемами, но по-прежнему один из лучших. Ты с ним провел какое-то время — как считаешь, в чем его феномен?

— Он очень ловкий, координированный для своих размеров, но это уже все подметили, наверное, ни для кого не секрет. Он взрывной, быстрый и, когда хочет, может просто, например, выкинуть многосерийную атаку, удары легкие. Он выбирает, где поставить акцент, то есть очень хорошо чувствует момент, когда нужно начать атаку.

— Как думаешь, как их второй поединок пройдет? Что Фьюри нужно сделать, чтобы победить и не допустить ошибок прошлого?

— Он сейчас хочет отквитаться за поражение, но в то же время думаю, что команда Александра тоже меняет геймплан, потому что они понимают, что тем же самым не выиграешь. Честно говоря, не знаю, потому что я не видел форму Александра перед этим поединком. Но учитывая, в какой форме Тайсон, думаю, что это будет другой бой. В прошлом поединке Фьюри контролировал середину боя и потом немного потерял концентрацию. Там уже накопительный эффект сработал, и попался он на удар. Но сейчас физическая форма его вообще отличная.