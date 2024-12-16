Цыганская свадьба, семеро детей и три выкидыша: история любви Тайсона Фьюри и Пэрис Мулрой

Невероятная лавстори бывшего чемпиона мира по боксу и его подруги детства.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с Александром Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 21 на 22 декабря (ориентировочное время начала поединка 01.30 мск). Британский боксер всю свою карьеру имеет колоссальную поддержку своей семьи, в том числе отца Джона и жены Пэрис. Вместе супруги Фьюри прошли большие испытания.

Бой-реванш Тайсон Фьюри vs Александр Усик 21 декабря 2024 (начало в 1.30 мск 22 декабря)

История знакомства Тайсона Фьюри и Пэрис Мулрой

Тайсон Фьюри и Пэрис Мулрой познакомились в 2005 году на свадьбе общих друзей. Они оба из цыганских семей. На тот момент девушке было 15 лет, а Тайсону — 17. В тот вечер их только представили друг другу, молодые люди даже не перекинулись парой фраз.

«Меня сразу же потянуло к ней, но чувства, как мне показалось, не были взаимными. Нас познакомила одна из ее тетушек, которая была известна своими умениями в «матчмейкинге». Пэрис показалось, что тетушка на этот раз ошиблась, потому что я выглядел как 30-летний с моими бакенбардами и щетиной. К тому же я был просто огромным для моего возраста. Честно говоря, у нас был не самый многообещающий старт для потенциальных отношений. Мы просто сказали друг другу «привет-пока», и на этом все», — писал Фьюри в книге «Под маской. Моя автобиография».

Второй раз судьба свела их через год. Пэрис устроила вечеринку в честь своего 16-летия, куда и был приглашен будущий чемпион. В этот раз им удалось пообщаться — и они поняли, что между ними есть особая связь.

«Это все равно был небольшой разговор, но на этот раз мы «скликнулись». После того общения я сразу понял, что Пэрис — моя женщина», — вспоминал Фьюри в той же книге.

После дня рождения девушки молодые люди начали встречаться. Правда, получалось видеться только на выходных, ведь оба жили далеко друг от друга. Тайсон тратил на дорогу три часа. Но им было весело вместе — каток, кино и прогулки по городу. С тех пор они неразлучны.

За годы совместной жизни Тайсон и Пэрис прошли через ряд испытаний. В 2010-х у Фьюри обострились ментальные проблемы. Это произошло после победы над Владимиром Кличко в 2015-м. Он прошел через депрессию, алкогольную и наркотическую зависимость, проблемы с лишним весом. Ему диагностировали биполярное расстройство и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). У боксера возникали суицидальные мысли, он ушел из спорта. Встать на путь исправления помогла супруга, которая была для него опорой и поддержкой.

«Я хотела уйти каждый день. Каждый день плакала, была разбита и думала: «Я не справлюсь». Если вы действительно любите кого-то, то не оставите его на произвол судьбы», — говорила Пэрис.

Тайсон нашел в себе силы обратиться за помощью к специалистам и возобновить карьеру. После каждого боя он благодарит Пэрис.

«Получить женщину, которая была с тобой все это время и прошла через испытания... Хорошие и плохие времена. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как я уже сказал, без этого человека я, вероятно, все равно хотел бы умереть», — говорил Фьюри.

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Свадьба Тайсона Фьюри и Пэрис Мулрой

Тайсон и Пэрис сыграли свадьбу по цыганским обычаям в Донкастере в 2008-м. На торжестве присутствовало около 400 гостей. По народной традиции молодые люди до брака не вступали в интимные отношения. При этом сам спортсмен признавался, что до женитьбы у него было около 500 партнерш. Сейчас он об этом жалеет.

«Мы не спали друг с другом до нашей первой брачной ночи. Даже после того, как мы обручились и я навещал ее на выходных, я спал в трейлере во дворе, а она — в родительском доме. Многим в современном западном мире это покажется странным, но такова традиция тех, кто является частью сообщества кочевников, и тех, кто изучает Библию», — писал Тайсон в своей книге.

Однако свадьбы могло и не быть. Дело в том, что из-за плотного графика турниров Фьюри решил перенести торжество на несколько месяцев. Эта идея не понравилась родителям невесты. И Пэрис под их влиянием разорвала помолвку.

«В мире Тайсона наш знаменательный день мог быть перенесен по его прихоти, как и один из его боев. Но я ничего не могла с этим поделать и наотрез отказалась менять дату. Конфликты следовали один за другим, и после ужасной ссоры я решила отменить свадьбу и закончить наши отношения. Ему казалось, что я шучу, но когда я выложила всю правду, то он понял, что все абсолютно серьезно», — признавалась Пэрис.

Боксер и его невеста смогли найти компромисс, помирились — и свадьба состоялась.

Тайсон Фьюри и его жена Пэрис с детьми. Фото соцсети

Дети Тайсона Фьюри и Пэрис Мулрой

Тайсон и Пэрис Фьюри — многодетные родители. В их семье родились семеро детей: дочери Венесуэла Линда (2009), Валенсия Эмбер (2017), Афина (2021) и сыновья Принс Джон Джеймс (2011), Принс Тайсон II (2016), Принс Адонис Амазайя (2019), Принс Рико (2023).

Британский боксер к именам сыновей прибавляет «принц». Такое решение он объясняет тем, что он — король, а его дети — принцы.

Однако в жизни супругов были и печальные моменты. Пэрис трижды пережила выкидыш. Первая трагедия произошла в 2014-м, параллельно с этой бедой кузен Тайсона, Хьюи, тоже угодил в больницу.

«Мы были в одной части больницы, а мой брат Хьюи умирал в другой в то же самое время. Это был конец 2014 года, и я сдерживал себя, чтобы не вдумываться в происходящее», — рассказывал Фьюри.

Второй раз пара потеряла ребенка летом 2018-м прямо в день первого боя Фьюри после паузы. Но о несчастье жена рассказала боксеру уже после поединка против албанца Сефера Сефери, которого британец победил.

Аналогичная ситуация произошла весной 2024-го перед боем с украинцем Александром Усиком. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира прошел в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде. Пэрис на тот момент была на шестом месяце беременности.

Несмотря на семерых детей и все трагедии, пара на этом останавливаться не собирается. Супруги мечтают о десятерых наследниках. Бывший чемпион мира хочет, чтобы сыновья пошли по его стопам. Это он объясняет цыганской преемственностью, ведь драться — в крови кочевого народа.

По традиции цыгане бросают школу в 11-летнем возрасте. Этому же принципу придерживались и Тайсон, и Пэрис. Их старшая дочь Венесуэла по достижении данного возраста поступила так же. При этом боксер хочет, чтобы его сыновья стали исключением и получили полное образование.

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Как и где живут Тайсон Фьюри и Пэрис Мулрой

Семья проживает в Великобритании. Фьюри приобрели роскошный особняк в городе Моркам графства Ланкашир. Стоимость покупки оценивается в 2,2 миллиона долларов. В доме есть отдельная комната, где хранятся все трофеи боксера.

«Надо было побаловать себя. Это будет большой год. Все, что я сделаю, будет большим. Все, что я куплю, будет большим», — написал Тайсон в соцсетях после покупки недвижимости.