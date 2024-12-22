Усик снова победил Фьюри. Трилогия отменяется?

В этот раз сомнений не было ни у одного из судей.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Тайсон Фьюри провел реванш с Александром Усиком. В мае 2024-го Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Первый бой Фьюри и Усика несколько раз переносили, потому что менеджеры бойцов и промоутеры никак не приходили к договоренностям. Даже после заключения контракта в сентябре 2023 года дата противостояния дважды менялась. Сначала ее сместили с декабря 2023-го из-за восстановления Тайсона после октябрьского боя с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Затем — отложили с февраля 2024 года из-за травмы британца, который получил сильное рассечение над глазом во время спарринга менее чем за месяц до поединка.

Первый бой прошел 18 мая, победил в нем украинец. При этом только двое судей из трех посчитали на карточках победу Александра, третий отдал бой Тайсону. После этого все болельщики и эксперты заговорили не только о реванше, но и о трилогии, но для этого нужна была победа Фьюри, чтобы счет в противостоянии сравнялся.

На удивление пауза между соглавным и главным боем не была столь затянувшейся, как это обычно происходит в Саудовской Аравии. Фьюри вышел на поединок в костюме Санта Клауса, а Усик — в головном уборе, похожем на чалму. Перед поединком команда Усика сделала заявление, что Фьюри должен сбрить бороду, так как ее длина превышает нормы, указанные в правилах. Но в ринге британец появился с растительностью на лице.

Первый раунд начался с активной атаки джебом от Усика, но Фьюри хорошо ответил и слегка тряхнул соперника. Боксеры действовали аккуратно, но оба старались работать первым номером. Усик много двигался на ногах и искал моменты. За полторы минуты до перерыва неплохая серия у украинца получилась, но Фьюри она больших проблем не доставила. Тайсон же регулярно бил прямые удары, но доносил их нечасто. Первая трехминутка, скорее всего, за Усиком.

На самом старте второго раунда Усик активизировался еще больше. Александр не давал Фьюри времени на подумать, постоянно ставил его в неудобные положения и уворачивался от редких ударов справа. В конце раунда Фьюри стал чаще работать джебами и иногда неплохо их доносил. За 10 секунд до конца раунда Усик пропустил правый прямой и оказался слегка потрясен — второй раунд можно отдать британцу.

В третьем отрезке Усик начал держать дистанцию, но Фьюри не стеснялся прессинговать и использовать джебы. Александр выбрасывал одиночные удары, но этого как будто было маловато на фоне работы британца. Тайсон выбрал выжидательную тактику, а Усик маячил перед ним, но сильно открываться не хотел, поэтому был неактивным. За 20 секунд до сирены Фьюри поменял стойку, но плодов это не принесло. Отрезок получился очень близким — можно отдать любому, но Фьюри будто сделал чуть-чуть больше.

Четвертый раунд Усик начал со смелых действий — он разрывал дистанцию и неплохо попадал. Фьюри же продолжал выкидывать джебы, которые летели по воздуху. А в середине раунда Усик слегка потряс Тайсона после хорошей комбинации. Британец ответил клинчем в концовке, но в целом Александр выглядел намного лучше в этом отрезке. В пятом раунде Усик сразу полетел вперед, а Фьюри снова вошел в клинч, и даже просто физически выглядел сильнее. Александр также отметился хорошим апперкотом навстречу, но при этом он часто принимал удары по блоку и в целом был не очень активен. Фьюри же неплохо попал по корпусу и взял этот раунд не количеством ударов, а качеством.

Шестой отрезок начался с очень осторожных действий, но Фьюри вел бой благодаря классному джебу. Усик же бил по обводящей траектории, чем не доставлял сопернику серьезных проблем. Александр даже пытался раздергать Тайсона, чем вообще не смущал британца. Раунд можно отдать Усику за счет концовки — один из оверхендов получился очень точным и явно потряс британца. Седьмой раунд получился спокойным, боксеры обменивались ударами и действовали с одинаковой активностью, но Усик выглядел поинтереснее.

В восьмом раунде Усик старался работать первым номером, и у него это получалось. Фьюри же как будто решил взять легкую паузу, чтобы отдышаться — он включался только в тот момент, когда соперник сокращал дистанцию. А еще Тайсон неплохо работал в клинче, но все же Усик был точно лучше, если говорить именно о попаданиях. Зато в девятом отрезке Фьюри активизировался, стал бить чаще и перестал беспокоиться о дистанции. Усик к напору от Тайсона поначалу был не совсем готов, но к концу раунда перехватил инициативу, выбросил несколько классный комбинаций и забрал трехминутку.

В 10-м раунде Фьюри старался вязать Усика, из-за чего у боксеров даже возник мини-конфликт во время боя. Усик старался работать чисто и неплохо попадал, но Тайсон продолжал идти в клинч, где он имел явное преимущество. Когда у Усика получалось избегать грязной игры Фьюри, он находил возможность донести четкий удар.

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С наступлением чемпионских раундов боксеры стали будто более заряженными на одиночные удары. Усик был поточнее и даже пробивал блок британца. В конце отрезка украинец смотрелся сильно лучше Фьюри, который просел и будто мысленно ждал окончания. В финальном раунде Усик был максимально активен, но Фьюри выглядел не менее настроенным на атаку. Украинец классно бил джебы, а Тайсон со временем снова стал вязать соперника. При этом он не забывал проводить комбинации, надеясь забрать раунд. На последней минуте Усик полностью переигрывал Фьюри, а британец смотрелся неубедительно. А за несколько секунд до сирены соперники устроили рубку — победителя в ней выявить сложно.

Усик выглядел успешнее по сумме раундов, но никогда не знаешь, как видят поединок судьи со своих мест в рингсайде. При этом на кону возможность трилогии, а значит, еще более космические деньги. Но все трое судей отдали победу Усику со счетом 116:112 — Александр побеждает единогласным решением!