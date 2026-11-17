Ирландский боксер Ли Ривз умер в 31 год. Три месяца назад он получил тяжелую травму на ринге

«Ты так упорно боролся до самого конца».

Ирландский боксер Ли Ривз скончался в возрасте 31 года, сообщает журнал The Ring. В августе спортсмен получил тяжелую травму головного мозга во время поединка с соотечественником Гэри Калли, после чего находился в больнице.

Вынесли с ринга на носилках

1 августа на арене в Дублине состоялся поединок Ривза и Калли за вакантный титул BUI Celtic в первом полусреднем весе. В десятом раунде Ли был нокаутирован и потерял сознание. Боксера вынесли с ринга на носилках и экстренно доставили в больницу.

Ривз получил тяжелую травму головного мозга и перенес операцию. Боксера ввели в медикаментозную кому, его состояние оценивалось как критическое, но стабильное. В дальнейшем ему потребовалось длительное лечение. В октябре ирландца перевели в университетскую больницу Лимерика, чтобы он мог находиться ближе к семье и друзьям.

После операции у Ли появились некоторые признаки улучшения, однако в минувшие выходные у него развилась новая инфекция. По информации RTE и местных СМИ, именно это осложнение предположительно стало непосредственной причиной смерти. Ривз скончался 16 ноября в окружении близких.

Одним из первых о смерти боксера рассказал его друг и бывший тренер Джонатан О'Брайен, который на протяжении последних месяцев регулярно сообщал о состоянии Ли и организовал сбор средств для оплаты лечения.

«Прощай, сынок, спи спокойно. Ты так упорно боролся до самого конца. Мы очень тебя любим. Покойся с миром — твои мама и брат ждут тебя у небесных врат. Присматривай за своими сестрами и отцом, дай им силы пережить это. Мы любим тебя, Ли», — написал О'Брайен в социальных сетях.

Промоутерская компания Queensberry также выразила соболезнования семье боксера, назвав его талантливым спортсменом, примером для подражания и человеком, вдохновлявшим окружающих. Гэри Калли, ставший последним соперником Ривза, вспомнил его как яркого человека и настоящего джентльмена.

Боксер Ли Ривз. Фото соцсети

Карьера Ли Ривза

Ли Ривз родился в городе Лимерик в Ирландии и выступал на профессиональном ринге с 2018 года. За карьеру он провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

До перехода в профессионалы боксер пять раз становился национальным чемпионом среди любителей.

Ривз не только занимался спортом, но и вел активную общественную деятельность. Он был послом и волонтером организации Limerick Treaty Suicide Prevention, чья цель — предотвращение самоубийств.

Боксер регулярно участвовал в патрулировании берегов реки Шаннон и помогал людям, оказавшимся в кризисных ситуациях.

В 2024 году Ли завершил военную подготовку и служил в 12-м батальоне ирландской армии. Также он принимал участие в британском реалити-шоу Survivor UK, которое выходило на телеканале BBC в 2023 году.

После августовского поединка жители Лимерика организовали несколько благотворительных мероприятий в поддержку спортсмена. На покрытие медицинских расходов удалось собрать более 126 тысяч евро.

«Сегодня Лимерик погрузился во тьму из-за смерти Ли Ривза. Это был не просто боксер, добившийся успеха в своей карьере, но и человек, который привлекал внимание к проблемам психического здоровья и их влиянию на молодежь. Он очень любил Лимерик и его жителей», — сказала депутат городского и окружного совета Кэтрин Слэттери, близкая знакомая семьи спортсмена.