Геннадий Машьянов всегда говорит, что думает.

Часто бывает, что команда проигравшего спортсмена закрывается, от СМИ скрывается. У команды Дмитрия Бивола все не так. Сам Дмитрий дал несколько интервью после боя — причем в приподнятом настроении. А сегодня утром мы побеседовали с его тренером Геннадием Машьяновым — за 15 минут до его отъезда в аэропорт. Их открытость объяснима — и Бивол, и Машьянов считают себя победителями Артура Бетербиева. И, судя по реакции в соцсетях, большинство любителей бокса на их стороне.

«Настроение нормальное, — сказал Машьянов. — Боем я удовлетворен. Никаких вопросов к Диме у меня нет. Он сделал все, как мы планировали. Были штрихи, где он чуть-чуть недоработал. Но в целом я доволен боем. Бой выигран. После девятого раунда я был уверен, что мы выигрываем. Из девяти раундов мы выиграли семь. Я считал, что результат уже предрешен. Мы в победе не сомневались. Когда бой закончился, к нам с уверенностью с такой подошел рефери в ринге — самый близкий человек к бою — и сказал: «Поздравляю с победой». Да, сразу после боя рефери подошел и поздравил Диму с победой. И меня поздравил: «Молодцы, очень здорово».

[Бивол шикарно работал блоком]. Не только блоком, но и другие защиты: уклоны, движение вправо, смена движения — в одну сторону, а потом в другую. Там вообще все было. В принципе он отработал так, как и должен был работать в этом бою. Навстречу несколько раз Дима успешно сработал. Ответные комбинации были качественные, силовые, состоящие из трех-четырех ударов.

Турки Аль аш-Шейх сказал, что, по его мнению, Дима выиграл бой, что он будет решать вопрос с реваншем, настаивать. Им сейчас некомфортно. Турки Аль аш-Шейх вроде взялся за бокс, решил бокс реанимировать, стал проводить здесь крупнейшие бои, а сейчас пошли такие разговоры... Зачем же вы взяли бокс, если такие бои устраиваете, где грабите людей?

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[Один судья дал 8-4 по раундам в пользу Бетербиева]. Этот же судья и в бою Ломаченко и Хейни такой же счет дал — когда Ломаченко обокрали. Тогда еще писали, что этого судью надо гнать, чтобы его вообще нигде не было. А его привезли сюда специально. Управляемый человек. Ему сказали, что победа должна быть за таким-то человеком. И он, как ему сказали, так и сделал. С таким наглым, непрофессиональным, необъективным судейством я в профессиональном ринге встретился в первый раз.

[Бетербиев нанес больше силовых ударов?] Если силовые удары наносились в подставку, в защиту, то что можно сказать об этих силовых ударах? Удар считается, когда нанесен и донесен до цели, а не до защиты. Вот это удар, если по цели. Я со стороны оппонента не видел качественного удара, который дошел до цели. Этот бой нужно взять и посмотреть в замедленном виде. И тогда все будет видно.

Нет, у меня нет претензий к Артуру. Он молодец, хотел, желал, шел вперед, искал победу, но за желание и за то, что ты идешь вперед и пропускаешь удары, победы не дают. Человек до этого все бои выиграл нокаутом. Все думали, что и здесь такое может случиться. Но потом все увидели, что этого [нокаута] даже рядом не было — не было того, о чем кто-то мечтал.

[Бетербиеву в январе будет 40 лет]. Уходить с таким бэкграундом на пенсию, когда сегодня настолько интернет развит... А сейчас интернет гудит по поводу этой его победы. И это будет его всю [жизнь], грубо говоря, преследовать [если Бетербиев сейчас завершит карьеру]».